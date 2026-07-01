САСАНИДЫ
Сасаниды — династия, правившая Ираном в III–VII вв. Происходила из области Парс (античная Персида); названа по имени Сасана, по-видимому, отца Папака — 1-го царя области из этого рода. Сын Папака, Ардахшер (Ардашир I Папакан), уничтожил Парфянское царство, в 226/227 короновался шаханшахом в Ктесифоне. Он и Шапур I объединили Иранское плато и присоединили обширные страны к западу и востоку от него, где на протяжении всего III в. сохранялись, однако, самоуправляющиеся «царства» (шахр) и полуавтономные полисы. Ряд источников свидетельствует, что С. задумывали восстановить пределы Ахеменидов государства или видели себя преемниками Ахеменидов. Они рассматривали себя как носители благодати-фарр, передававшейся по наследству и изображавшейся как огненный нимб вокруг головы. Престолонаследие в роду определялось не старшинством, а волей шаханшаха-отца, изложенной письменно и обнародовавшейся после его смерти. Тем не менее, старшие из царевичей еще при жизни отца, как правило, назначались править самыми обширными шахрами, чаще всего Арменией Древней (где чередовались с местной ветвью Аршакидов) или Бактрией (Кушаншахр). Успехи во внешней политике, в частности победы над Римом Древним, упрочили шахскую власть, опиравшуюся на поддержку магов — жрецов зороастризма, которые сделались одной из главных сил в обществе, благодаря деятельности полумифического Тансара (при Ардашире I) и Картира (при Шапуре I и Хормозде I). Конец III — начало IV в. ознаменовались временным ослаблением, неудачами в борьбе с Римом и отпадением Кушаншахра. Нарсе, перешедший на общеиранский престол с престола Древней Армении, заключил в 298 Нисибинский договор с Диоклетианом на невыгодных для С. условиях, которые удалось пересмотреть только при Шапуре II, когда восстановилось верховенство иранцев в ранее утраченных краях и к С. отошли спорные районы Месопотамии и около 4/5 Армянского царства. Начиная с середины IV в. укрепились связи двора и жречества, а строительство новых «царских» городов повлекло за собой утрату автономии старыми центрами, исчезли некоторые шахры и полузависимые уделы. В начале V в. местные династии Армении, Кавказской Албании, Иверии сменили шахские наместники; в то же время усиление высшей аристократии, военачальников и магов сопровождалось нарастанием социально-политического кризиса; в 450-е восстал почти весь Южн. Кавказ. До середины V в. С. успешно отражали натиск объединений восточных и северных племен (хионитов и др.), но противоборство с эфталитами завершилось потерей земель к востоку от Мерва. В своей аравийской политике С. примерно с этого времени полагались на Лахмидов. Глубокие изменения в системе управления и социальной структуре Ирана стимулировало движение маздакитов. Если до того, наряду с подушной податью и налогом на сельскохозяйственную продукцию (от 1/6 до 1/3 урожая), крестьяне облагались различными сборами и несли повинности, то с начала VI в. растущая эксплуатация патриархальных общин и их имущественная и должностная дифференциация способствовали выделению группы азадов — кадакхвадаев (кадхуда) и дихканов (дехканов), которые также извлекли наибольшие выгоды из разрушения крупной собственности сановной знати в ходе уравнительного имущественного перераспределения при маздакитах. Азады постепенно трансформировались в широкий слой мелких и средних землевладельцев, в зависимость от которых попадали разорявшиеся общинники и бывшие общинные рабы. При Хусраве Аношаграване (Ануширван Хосров) часть старинных родов оказалась в непосредственной экономической зависимости от двора, материально поддерживавшего их, но стремившегося не допустить возрождения их засилья. Возросла роль чиновничества. Реформа Кавада — Хусрава фиксировала поземельный и подушный налоги, от которых освобождались сословия воинов, духовенства и писцов. В конце VI в. Иран добился больших успехов во внешней политике, вступив во взаимодействие с Тюркским каганатом. Затяжные ирано-византийские войны истощили материальные ресурсы и подорвали военное могущество и экономику державы, что отчетливо выявил переворот Варахрана Чобена (Бахрам VI Чубин). После свержения Хусрава Апарвеза (Хосров II) сменилось около 10 государей (до 632). При Йездигерде III Сасанидский Иран пал под натиском арабских завоеваний.
Шаханшахи Ирана из династии С. (формы имени: ср.-п. — среднеперсидская; нов.-п. — новоперсидская; гр.-р. — греко-римская):
Ардахшер I (ср.-п.; нов.-п. Ардашер, гр.-р. Артаксеркс) — 223–241, Шахпур (ср.-п.; нов.-п. Шапур, гр.-р. Сапор) I — 239–272, Хормозд (ср.-п.; нов.-п. Хурмуз, гр.-р. Гормизд) I — 272–273, Варахран (ср.-п.; нов.-п. Бахрам, гр.-р. Вараран) I — 273–276, Варахран II — 276–293, Варахран III — 293, Нарсех (ср.-п.; нов.-п. Нарсе, гр.-р. Нарсес) — 293–302, Хормозд II — 302–309; Шахпур II — 309–379; Ардахшер II — 379–383; Шахпур III — 383–388; Варахран IV — 388–399; Йездигерд (ср.-п.; нов.-п. Яздгард; гр.-р. Издегирд) I — 399–420; Варахран V — 421–439; Йездигерд II — 439–457; Хормозд III — 457–459; Пероз (ср.-п.; нов.-п. Фероз; гр.-р. Пируз) — 459–484; Валахш (ср.-п.; нов.-п. Балаш; гр.-р. Вологез) — 484–488; Кавад (ср.-п.; нов.-п. Кубад; гр.-р. Кават) — 488–496, 499–531; Джамасп (ср.-п.; нов.-п. Джамасб; гр.-р. Замасп) — 496–498; Хусрав (ср.-п.; нов.-п. Хусрау; гр.-р. Хосрой) I — 531–579; Хормозд IV — 579–590; Варахран VI (узурпатор) — 590–591; Хусрав II — 591–628; Кавад II — 628; Ардахшер III — 628–629; Фаррухан Шахрвараз (узурпатор) — 629; Поран (ср.-п.; нов.-п. Порандухт; гр.-р. Боран) — 629–630; Азармигдухт (ср.-п.; нов.-п. Азармедухт) — 630–631; Хусрав III — 631–632; Йездигерд III — 632–651.
Лит.: Нафиси С. Тарих-е тамаддон-е Иран дар доуре-йе сасани. Тегеран, 1952; Altheim Fr., Stiehl R. Ein asiatischer Staat: Feudalismus unter den Sasaniden und ihren Nachbarn. Wiesbaden, 1957; Луконин В. Г. Культура Сасанидского Ирана. М., 1969; Периханян А. Г. Сасанидский судебник. Ереван, 1973; Greatrex G., Lieu S. N. C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. P. I–II. London, 2002. Т. К. Кораев.