САСАНИДЫ

Сасаниды — династия, правившая Ираном в III–VII вв. Происходила из области Парс (античная Персида ); названа по имени Сасана, по-видимому, отца Папака — 1-го царя области из этого рода. Сын Папака, Ардахшер ( Ардашир I Папакан ), уничтожил Парфянское царство, в 226/227 короновался шаханшахом в Ктесифоне . Он и Шапур I объединили Иранское плато и присоединили обширные страны к западу и востоку от него, где на протяжении всего III в. сохранялись, однако, самоуправляющиеся «царства» (шахр) и полуавтономные полисы. Ряд источников свидетельствует, что С. задумывали восстановить пределы Ахеменидов государства или видели себя преемниками Ахеменидов . Они рассматривали себя как носители благодати-фарр, передававшейся по наследству и изображавшейся как огненный нимб вокруг головы. Престолонаследие в роду определялось не старшинством, а волей шаханшаха-отца, изложенной письменно и обнародовавшейся после его смерти. Тем не менее, старшие из царевичей еще при жизни отца, как правило, назначались править самыми обширными шахрами, чаще всего Арменией Древней (где чередовались с местной ветвью Аршакидов ) или Бактрией (Кушаншахр). Успехи во внешней политике, в частности победы над Римом Древним , упрочили шахскую власть, опиравшуюся на поддержку магов — жрецов зоро­астризма , которые сделались одной из главных сил в обществе, благодаря деятельности полумифического Тансара (при Ардашире I) и Картира (при Шапуре I и Хормозде I). Конец III — начало IV в. ознаменовались временным ослаблением, неудачами в борьбе с Римом и отпадением Кушаншахра. Нарсе, перешедший на общеиранский престол с престола Древней Армении, заключил в 298 Нисибинский договор с Диоклетианом на невыгодных для С. условиях, которые удалось пересмотреть только при Шапуре II , когда восстановилось верховенство иранцев в ранее утраченных краях и к С. отошли спорные районы Месопотамии и около 4/5 Армянского царства. Начиная с середины IV в. укрепились связи двора и жречества, а строительство новых «царских» городов повлекло за собой утрату автономии старыми центрами, исчезли некоторые шахры и полузависимые уделы. В начале V в. местные династии Армении, Кавказской Албании , Иверии сменили шахские наместники; в то же время усиление высшей аристократии, военачальников и магов сопровождалось нарастанием социально-политического кризиса; в 450-е восстал почти весь Южн. Кавказ. До середины V в. С. успешно отражали натиск объединений восточных и северных племен (хионитов и др.), но противоборство с эфталитами завершилось потерей земель к востоку от Мерва . В своей аравийской политике С. примерно с этого времени полагались на Лахмидов . Глубокие изменения в системе управления и социальной структуре Ирана стимулировало движение маздакитов . Если до того, наряду с подушной податью и налогом на сельскохозяйственную продукцию (от 1/6 до 1/3 урожая), крестьяне облагались различными сборами и несли повинности, то с начала VI в. растущая эксплуатация патриархальных общин и их имущественная и должностная дифференциация способствовали выделению группы азадов — кадакхвадаев ( кадхуда ) и дихканов ( дехканов ), которые также извлекли наибольшие выгоды из разрушения крупной собственности сановной знати в ходе уравнительного имущественного перераспределения при маздакитах. Азады постепенно трансформировались в широкий слой мелких и средних землевладельцев, в зависимость от которых попадали разорявшиеся общинники и бывшие общинные рабы. При Хусраве Аношаграване ( Ануширван Хосров ) часть старинных родов оказалась в непосредственной экономической зависимости от двора, материально поддерживавшего их, но стремившегося не допустить возрождения их засилья. Возросла роль чиновничества. Реформа Кавада — Хусрава фиксировала поземельный и подушный налоги, от которых освобождались сословия воинов, духовенства и писцов. В конце VI в. Иран добился больших успехов во внешней политике, вступив во взаимодействие с Тюркским каганатом. Затяжные ирано-византийские вой­ны истощили материальные ресурсы и подорвали военное могущество и экономику державы, что отчетливо выявил переворот Варахрана Чобена ( Бахрам VI Чубин ). После свержения Хусрава Апарвеза ( Хосров II ) сменилось около 10 государей (до 632). При Йездигерде III Сасанидский Иран пал под натиском арабских завоеваний .

Шаханшахи Ирана из династии С. (формы имени: ср.-п. — среднеперсидская; нов.-п. — новоперсидская; гр.-р. — греко-римская):

Ардахшер I ( ср.-п. ; нов.-п. Ардашер, гр.-р. Артаксеркс) — 223–241, Шахпур ( ср.-п. ; нов.-п. Шапур, гр.-р. Сапор) I — 239–272, Хормозд ( ср.-п. ; нов.-п. Хурмуз, гр.-р. Гормизд) I — 272–273, Варахран ( ср.-п. ; нов.-п. Бахрам, гр.-р. Вараран) I — 273–276, Варахран II — 276–293, Варахран III — 293, Нарсех ( ср.-п. ; нов.-п. Нарсе, гр.-р. Нарсес) — 293–302, Хормозд II — 302–309; Шахпур II — 309–379; Ардахшер II — 379–383; Шахпур III — 383–388; Варахран IV — 388–399; Йездигерд ( ср.-п. ; нов.-п. Яздгард; гр.-р. Издегирд) I — 399–420; Варахран V — 421–439; Йездигерд II — 439–457; Хормозд III — 457–459; Пероз ( ср.-п. ; нов.-п. Фероз; гр.-р. Пируз) — 459–484; Валахш ( ср.-п. ; нов.-п. Балаш; гр.-р. Вологез) — 484–488; Кавад ( ср.-п. ; нов.-п. Кубад; гр.-р. Кават) — 488–496, 499–531; Джамасп ( ср.-п. ; нов.-п. Джамасб; гр.-р. Замасп) — 496–498; Хусрав ( ср.-п. ; нов.-п. Хусрау; гр.-р. Хосрой) I — 531–579; Хормозд IV — 579–590; Варахран VI (узурпатор) — 590–591; Хусрав II — 591–628; Кавад II — 628; Ардахшер III — 628–629; Фаррухан Шахрвараз (узурпатор) — 629; Поран ( ср.-п. ; нов.-п. Порандухт; гр.-р. Боран) — 629–630; Азармигдухт ( ср.-п. ; нов.-п. Азармедухт) — 630–631; Хусрав III — 631–632; Йездигерд III — 632–651.

Лит .: Нафиси С. Тарих-е тамаддон-е Иран дар доуре-йе сасани. Тегеран, 1952; Altheim Fr., Stiehl R . Ein asiatischer Staat: Feudalismus unter den Sasaniden und ihren Nachbarn. Wiesbaden, 1957; Луконин В. Г. Культура Сасанидского Ирана. М., 1969; Периханян А. Г. Сасанидский судебник. Ереван, 1973; Greatrex G., Lieu S. N. C . The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. P. I–II. London, 2002. Т. К. Кораев.