САРЫКАМЫШСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА)

оборонительная операция русских войск на Кавказском фронте в 1914 г. во время Первой мировой войны.

29 и 30 октября (11–12 ноября) 1914 г. турецкий флот обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск, после чего 2(15) октября 1914 г. Россия объявила Турции войну. На Кавказе была образована Кавказская армия, главнокомандующим которой автоматически стал Наместник Е.И.В. на Кавказе граф И.И. Воронцов-Дашков. Однако граф был, прежде всего, администратором, а оперативное руководство войсками было сосредоточено в руках его помощника по военной части генерала от инфантерии А.З. Мышлаевского. Штаб Кавказской армии, который располагался в Тифлисе, при Наместнике, возглавил генерал-лейтенант Н.Н. Юденич.

Разработанные перед войной планы предусматривали на Кавказе активную оборону, поскольку изначально никто не предполагал, что слабая Кавказская армия может вести широкомасштабные наступательные операции. А поскольку, что когда в августе 1914 г. начались военные действия на австро-германском фронте, а Османская империя пока что объявила – из тактических соображений – о своем нейтралитете, с Кавказского ТВД на Западный ТВД были переброшены все Кавказские армейские корпуса за исключением I Кавказского корпуса, а взамен сюда через некоторое время прибыл значительно более слабый II Туркестанский армейский корпус.

Начало военных действий

В день объявления войны русские войска тремя отрядами перешли турецкую границу, действуя на двух основных оперативных направлениях. Основные силы были развернуты на Красно-эрзерумском направлении. Здесь главный удар наносил Сарыкамышский отряд (основу которого составил I Кавказский армейский корпус: 39-я пехотная дивизия и 2-й бригада 20-й пехотной дивизии, а также казачьи части), которым командовал генерал от инфантерии Г.Е. Берхман. Здесь же наступали более слабые Ольтинский отряд (1-я бригада 20-й пехотной дивизии, усиленная артиллерией, 6 казачьих сотен) начальника 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Н.М. Истомина и Кагызманский отряд (Кубанская пластунская бригада) генерал-майора М.А. Пржевальского. 2-й группа войск Кавказской армии состояла из Эриванского (ген. П.И. Огановский), Макинского и Азербайджанского (ген. Ф.Г. Чернозубов) отрядов. Фланги прикрывались небольшими мобильными отрядами. На эти две группы было возложено выполнение основной задачи по обороне Кавказа, остальные выполняли в основном вспомогательные задачи: Батумская группа (Батумский и Чохорский отряды) обороняла правое крыло и Михайловскую крепость; 4-я группа охраняла дорогу Энзели–Тегеран, а 5-я, составлявшая резерв фронта (II Туркестанский армейский корпус и гарнизон Карса; всего 27 батальонов, 27 сотен и 24 орудия), охраняла Тифлис и тыл фронта.

К 6(19) ноября, успешно продвигаясь на Эрзерумском направлении, Берхман взял под контроль Кара-Дербентский горний проход и стратегически важную Кеприкейскую позицию. , находившейся посреди пути от турецкой границы до Эрзерума. Одновременно Ольтинский отряд вышел к Иду, а Эриванский, прикрывая фланг Сарыкамышского отряда, занял Баязет, Алашкерт и Каракилису.

Русским войскам на Кавказе противостояла 3-я армия Гасана-Иззета-паши (начальник штаба германский майор Ф. Гузе), развертывавшаяся в Западной Армении. Главные силы армии – IX и XI корпуса – собирались в районе Эрзерума, куда также подтягивался Х корпус. Кроме того, в состав армии входили 2-я кавалерийская дивизия, 4,5 курдских дивизий, пограничные и жандармские войска (всего ок. 100 батальонов, 165 эскадронов и сотен, 244 орудия). Турецкий план предусматривал уничтожение основных сил русской армии в районе Сарыкамыша. На левом фланге – захват Ардагана, Батума с дальнейшим продвижением на Тифлис; на правом – захват Иранского Азербайджана, Джульфы, Нахичевани с дальнейшим продвижением на Баку, Елизаветполь. Наступление русских войск привело к тому, что туркам пришло активизировать свои действия. 26–29 октября (8–11 ноября) в сражении при Кепри-Кее турки отбросили войска I Кавказского армейского корпуса, а затем 30 октября (12 ноября) выбили русские войска с Завинской позиции. 13(26) ноября Гасану-Иззету-паше удалось вытеснить Сарыкамышский отряд на линию Алакилиса–Ардос–Хоросан.

Наступление турецких войск

8(21) декабря на Кавказ прибыл военный министр Османской империи Энвер-паша, который собирался не просто нанести поражение русским войскам, но и осуществить чрезвычайно амбициозный пантюркиссткий план: «Вторгнуться в пределы России и поднять все мусульманское население Кавказа, Поволжья и Средней Азии. Это должно было привести к созданию Великого Турана – от Казани до Суэца и от Самарканда до Адрианополя».

На фронте складывалась опасная ситуация для русских войск, поскольку развернутые между Сарыкамышем и Кепри-Кеем основные силы Кавказской армии оказались сильно выдвинуты вперед. Создавалась угроза обхода противников правого русского фланга с последующим выходом в тыл, а в случае если турецким войскам удалось бы перерезать железную дорогу Сарыкамыш–Карс, русский войска оказались бы в ловушке. Турецкий план предстоящей операции заключался в том, чтобы силами XI турецкого корпуса, при поддержке кавалерии и курдской иррегулярной конницы, провести демонстрацию на фронте Сарыкамышского отряда и сковать его. Одновременно IX и X турецкие корпуса должны были нанесли мощный удар с фланга, выйти в тыл, перере6зав пути отступления русской армии. Затем, как рассчитывал Энвер-паша успехи османских войск вызовут восстание мусульманского населения и Кавказ будет потерян для России.

9(22) декабря Х турецкий корпус, начал обходной маневр через Ольты, и нанес сильный удар по значительно уступавшему ему в численности Ольтинскому отряду и выбил его из Ольт. Ситуация несколько улучшилась после того, как 10(23) декабря Сарыкамышский отряд отбил фронтальную атаку XI турецкого корпуса. 11(24) декабря из Тифлиса на фронт прибыли А.З. Мышлаевский и Н.Н. Юденич: первый принял командование армией, а Юденич – II Туркестанским армейским корпусом. На следующий день – 12(25) декабря – IX турецкий корпус прорвал русские позиции, взял Бардус, перевалил через Бардусский перевал и начал наступление на Сарыкамыш. Ситуация в районе этого передового пункта Кавказской армии была критической, русские войска держались из последних сил. Хотя от установившейся холодной погоды страдали обе стороны, тем не менее, из-за нее скорость продвижения турецкий войск заметно снизилась, увеличилось число обмороженных, что дало русскому командованию необходимое время, чтобы за счет ослабления других участков фронта усилить Сарыкамышское направление.

В этот момент Мышлаевский, крайне негативно оценивший ситуацию, пришел в выводу, что II Туркестанский корпус уже не спасти, и вечером 15 декабря отдал приказ войскам Кавказской армии отходить. Полученные Юденичем инструкции были близки к панике: «Ввиду прорыва турок предлагаю Вам вступил в командование войсками I Кавказского и II Туркестанского корпусов… Вы должны разбить турок у Сарыкамыша и открыть себе выход на Карс вдоль железной дороги, а при невозможности – на Каракурт и далее по обходным путям в направлении к Карсу… Для облегчения Вашего отступления можно уничтожить часть Ваших обозов и бросить излишние тяжести» [1] . При этом Мышлаевский оставил войска и отправился в Тифлис, где, пытаясь оправдать свои действия, представил доклад об угрозе турецкого вторжения на Кавказ, чем вызвал панику и дезорганизацию тыла армии.

Контрнаступление Н.Н. Юденича

Решающую роль в спасении Кавказской армии сыграл генерал Юденич, который быстро среагировал на создавшуюся тяжелую ситуацию, сумел не только быстро принять правильные решения, но и добиться их утверждения и выполнения.

Первоначально при подходе турецкий войск к Сарыкамышу оборону города возглавил полковник Н.А. Букретов, который сформировал сводный отряд и сумел отбить атаки передовых турецкий частей. 14(27) декабря в город вступили части 1-й Кубанской пластунской бригады генерала М.А. Пржевальского, который принял на себя руководство обороной Сарыкамыша. 16(29) декабря турки ворвались на окраины Сарыкамыша, но были выбиты, а утром следующего дня, после отражения последней атаки турок, их наступление, в результате организованных по приказу Юденича контратак, было остановлено.

В тот же день Юденич, наконец, получил приказ Ставки принять на себя руководство войсками и «локализовать прорыв противника и восстановить положение» [2] . Этим приказом ему предоставлялась относительная свобода рук и он получал право принимать решения. Уже 17(30) декабря он сообщил командиру I Кавказского армейского корпуса генералу Берхману: «Нам мало отбросить турок от Сарыкамыша. Мы можем и должны их совершенно уничтожить. Настоящим случаем должно воспользоваться, другой раз он не повторится» [3] . 19 декабря 1914 г. (1 января 1915 г.) русские войска нанесли сокрушительный удар и нанесли поражение IX турецкому корпусу, на следующий день русские части ворвались в Бардус, а генерал Берхман разбил стоявший перед его отрядом XI турецкий корпус.

21 декабря (3 января) Юденич вновь начал атаку позиций IX и Х турецких корпусом под Сарыкамышем и после 8-дневных боев уничтожил первый из них. Х корпус был вытеснен в горы, под удар Ольтинского отряда. К 4–6 (17–19) января 1915 г. положение на всем протяжении фронта было восстановлено. Однако из-за усталости войск 5(18) января 1915 г. преследование деморализованных турок было остановлено.

Поражение турок было сокрушительным. Граф Воронцов-Дашков «признал, что в исключительно трудной обстановке генерал Юденич спас положение и вопреки приказу генерала Мышлаевского своим волевым стремлением к победе достиг ее, несмотря на более чем двойное превосходство турок».

Силы сторон

Русская армия: 63 тыс. чел.

Османская армия: 90 тыс. чел.

Потери:

Русская армия: 26 тыс. чел. убитыми, ранеными и обмороженными

Османская армия: 78 тыс. чел., в т.ч. 15 тыс. пленными, 65 орудий

[1] РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 3016. Л.18.

[2] РГВИА. Ф. 406. Оп.6.Д. 9. Л. 17.

[3] Цит. по: Керсновский А.А. История Русской армии. Т. 4. М., 1994. С. 133.