САРЫКАМЫШСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Оборонительное сражение русских войск с 9(22 дек.) 1914 г. по 23 дек. 1914 г.(5 янв. 1915 г.), завершившееся разгромом 3-й турецкой армии.

Сарыкамыш – город в Карской области, совр. Турция, в 1911 г. – 260 домов, расположен у подножья горы Саганлуг, в 58 верстах от Карса и 30 верстах от турецкой границы на пути из Карса в Эрзерум, в 1914 г. – последняя станция русской железной дороги, где находились военные склады, штаб и казармы 156-го пехотного Елисаветпольского полка.

Утром 29 октября 1914 г. турецкие корабли без объявления войны обстреляли русские города и атаковали русские корабли. На границе с Россией была развернута 3-я турецкая армия, состоявшая из IX-го, X-го и XI-го корпусов. Вместе с иррегулярной курдской кавалерией, пограничниками и жандармами - около 140 батальонов, 128 эскадронов, 250 орудий.

По мобилизационному расписанию Кавказский Военный округ состоял из 143 батальонов, 211 эскадронов и сотен, 600 орудий. К началу войны с Турцией в результате переброски сил на австро-германский фронт в округе имелось 85 батальонов, 143 сотни и 262 орудия. Поддержать их мог только II-й Туркестанский Армейский корпус из Туркестанского Военного округа, для чего требовалось время.

20 окт.(2 ноября) 1914 г. Николай II подписал манифест об объявлении войны Турции. 21 окт.(3 ноября) Кавказская армия заняла Баязет, 24 окт.(6 ноября) - Кепри-Кейскую позицию - ключ к дороге на Эрзерум. 25 окт.(7 ноября) турки перешли в контрнаступление, вечером русские войска начали отступать, 31 окт.(13 ноября) командир II-го Кавказского корпуса ген. от инф. Г.Э. Берхман получил подкрепления, и к 8(21) ноября наступило затишье.

23 ноября 1914 г. в Константинополе была провозглашена «священная война». К началу декабря турки завершили мобилизацию. Численность 3-й армии выросла, до 190 тыс. чел.(не считая курдов) при 300 орудиях. Советник Военного министра Энвер-паши полк. Ф. Бронсарт фон Шеллендорф предложил план окружения русской Эрзерумской группировки под Сарыкамышем. Она состояла из 63,25 батальона, 39 сотен, 12 инженерных рот, 166 орудий.

Остальные 30,75 батальона, 66 сотен, 3 инженерные роты, 90 орудий Кавказской армии были равномерно развернуты вдоль 550 верст границы, еще 6 батальонов было выделено на охрану побережья. Учитывая разделение группировки на передовую(3/4) и резерв(1/4), противник мог обладать решающим превосходством в силах при наступлении – около 150 тыс. чел. против 50 тыс. чел.

В случае успеха турок у Сарыкамыша, возможности компенсировать поражение в ближайшей перспективе у русского командования не было. Под угрозой оказывался Карс, а падение этой крепости открывало бы турецкой армии дорогу в Закавказье.

В ноябре 1914 г. туркам удалось спровоцировать восстание в Верхней Аджарии и занять часть ее. С середины ноября противник перешел в наступление на Ванском направлении, упорные бои шли до 20 дек. С конца 1914 г. германо-турецкие агенты развернули успешную пропаганду «священной войны» против России и Англии в Персии, вскоре турки начали вторжение в районе озера Урмия. Задачу отвлечения внимания от Эрзерумского направления командование 3-й армии выполнило.

22 дек. началось наступление противника на Сарыкамыш. Помощник Командующего Кавказской армии ген. от инф. А.З. Мышлаевский счел появление турок на Сарыкамышском направлении ошибкой, допущенной при движении. В июле 1914 г. под руководством ген.-лейт. Н.Н. Баратова в Сарыкамыше была проведена военная игра по отражению турецкой атаки, в ходе которой оборонявшиеся потерпели поражение. Мышлаевский проигнорировал ее результаты.

Ключом к обороне был перевал Бардуз в 4 верстах от Сарыкамыша. Он нависал над расположенным в котловине городом. Низкого качества колесная дорога, ведущая к Сарыкамышу через Бардуз, считалась невыгодным маршрутом, непроходимым для артиллерии зимой. Опасение вызывало шоссе Караурган-Карс. В случае появления на Бардузе артиллерии противника под огнем оказались бы железная дорога и шоссе Сарыкамыш-Карс. Дороги, расположенные в узких и глубоких выемках в лесистых горах, исключали возможность маневра.

22 дек. турки сумели сосредоточить на решающем направлении превосходящие силы и овладеть инициативой. После первых успехов 3-ю армию вместо Гасан Иззет-паши возглавил Энвер. До этого он находился в Эрзеруме. Русские вынуждены были проводить перегруппировку, и на несколько дней оборонявшиеся уступали наступавшим почти на всей протяженности фронта. Для обороны города до завершения концентрации II-го Туркестанского корпуса был сформирован Сарыкамышский отряд во главе с ген. Берхманом.

Мышлаевский своими распоряжениями лишь усложнял задачи обороны. 11(24) дек. он прибыл в город и отстранил Берхмана от командования Сарыкамышским отрядом, лично возглавив группировку. В тот же день он разделил отряд на два корпуса – I-й Кавказский Армейский(переходил под командование Берхмана) и Сводный(часть I-го Кавказского и II-го Туркестанского корпусов, переходил под командование прибывшего с Мышлаевским ген.-лейт. Н.Н. Юденича), и два отряда – полк. С.А. Довгерда и ген.-лейт. Н.М. Истомина.

Берхман должен был энергично атаковать турок в направлении на Кеприкей, Юденич – нанести удар по их левому флангу, Истомин - выбить турок из Ольт, Довгерд – держать Бардузский перевал и обеспечивать связь между войсками Юденича и Истомина.

12(25) дек. авангард обходящей колонны противника, сбив слабые ополченческие заслоны на перевалах, вышел на позиции в 6-7 км. от Сарыкамыша. У городского вокзала находились значительные склады боеприпасов и продовольствия. Гарнизон состоял из двух дружин ополчения, вооруженных берданками. Ополченцы имели по 15 патронов на винтовку, не были обучены и использовались для караульной службы.

Ближайшие резервы находились в 70-100 км. от Сарыкамыша, снятые с фронта части только начали перегруппировку. Карс был практически лишен гарнизона, в тылу Кавказской армии имелись только формирующаяся 3-я Кавказская стрелковая бригада(прикрывала Карс), 66-я пехотная дивизия, 3-я Кубанская пластунская бригада(прикрывала Ардаган).

По счастливой случайности 12(25) дек. в Сарыкамыш прибыли кадры для формирования нового 23-го Туркестанского полка. На вокзале находились 120 прапорщиков, произведенных в офицеры 1(14) дек. и нач. штаба 2-й Кубанской пластунской бригады полк. Н.А. Букретов. Мышлаевский отдал ему по телеграфу распоряжение организовать оборону города. Букретов сформировал роты из 2 тыс. запасных, присоединил к ним 2 пулеметные команды кубанцев(16 пулеметов), частично перевооружил ополченцев трехлинейными винтовками, и выдвинулся к позициям на Бардузе, которые атаковали турки.

Долго продержаться без поддержки импровизированный отряд Букретова не мог, утром 26 дек. к нему подошел батальон 18-го Туркестанского полка, который встретил атаку 29-й дивизии противника. Днем 26 дек., сбив туркестанцев с перевала, турки овладели господствующими над Сарыкамышем высотами и дорогами к нему. Развивая успех, они попытались спуститься вниз. Посчитав, что у русских нет артиллерии, турки вывели свою 4-орудийную батарею на открытую позицию для непосредственной поддержки пехоты. Она мгновенно была обстреляна 2 орудиями, приданными отступившему батальону, и, потеряв 3 орудия, была принуждена к молчанию.

На подходе к городу пехота противника попала под огонь 8 орудий, имевшихся в гарнизоне, и понесла большие потери. Командир 29-й дивизии остановился, ожидая подхода двух остальных дивизий IX-го Армейского корпуса. В результате весьма ослабленному батальону 18-го Туркестанского полка удалось удержать вокзал, а отряду Букретова – закрепиться на окраинах. Передышка стала залогом спасения Сарыкамыша. Утром 27 дек. турки начали артобстрел русских позиций, после чего пошли на штурм с трех сторон. Гарнизон в этот день получил первое подкрепление, атакующим удалось занять лишь 3 сакли на окраинах города.

В ночь с 27 на 28 дек. Мышлаевский понял, что в атаке участвуют 5 дивизий противника. К этому времени передовые части турок перерезали железную дорогу на Карс. На продовольственных складах в Сарыкамыше имелось запасов на 8-10 дней, с 1 янв. 1915 г. ежедневная выдача хлеба в войсках была сокращена до 1 фунта.

15(28) дек. Мышлаевский вместе со своим начальником штаба ген.-м. Л.М. Болховитиновым покинул Сарыкамыш на автомобиле, направляясь кружной дорогой на Александрополь и Карс. Перед отъездом он передал по телеграфу приказ Берхману и Юденичу «напрячь все силы, чтобы отбросить турок от Сарыкамыша», но при необходимости начать отступление на Карс, организовав сильный заслон и уничтожив склады.

Приказ не был подписан. В случае его выполнения уступавшие противнику по численности и на ¾ окруженные части были бы неминуемо уничтожены. На это рассчитывал Энвер. В своем приказе от 25 дек. он отмечал: «Если русские отступят, то они погибли.» Юденич отказался выполнять приказ Мышлаевского. 15(28) дек. бой на окраинах города возобновился, но турки уже не штурмовали, они также были измучены. Вечером того же дня в город прибыл командир 1-й Кубанской пластунской бригады ген.-м. М.А. Пржевальский с 5 батальонами пластунов и возглавил оборону.

29 дек. к Сарыкамышу подошел свежий турецкий X-й Армейский корпус. Утром того же дня Энвер повел решительное наступление на город всеми силами, поставив во главе атаки X-й корпус. Днем турки перерезали уже все дороги на Карс, но к 15.00 противник был выбит с позиций, ведущих в русский тыл. 16(29) дек. в последнем своем приказе Мышлаевский поручил командование Сарыкамышским отрядом Берхману и приказал ему отступать, бросив часть обозов.

В городе до вечера шел исключительно упорный бой. Противник овладел казармами Елисаветпольского полка и вокзалом. Вечером Пржевальский ввел в бой последний резерв. Ночная контратака двух сотен пластунов остановила на несколько дней натиск турок, противник выбит из города и из здания вокзала. 30 дек. под городом было относительно спокойно, и гарнизон очистил от противника сакли на окраине, блокированные в казармах под огнём подошедшей гаубичной батареи турки сложили оружие.

30 дек. 1-я Константинопольская дивизия противника захватила Ардаган, который туркам удалось удержать за собой в течение 5 дней. 31 дек. русские войска начали фланговое движение против группировки Энвера, а она вновь атаковала Сарыкамыш. Гарнизон отбил три штурма, под вечер в резерве Пржевальского остался только 1 взвод, но больше атак не последовало.

12(25) дек. одним из первых турецких снарядов была разрушена единственная в Сарыкамышской группе радиостанция, а 14(27) дек. турки перерезали и телеграфную линию, соединявшую город с Тифлисом. Отсутствие связи с Сарыкамышем, взятие турками Ардагана, массовые насилия над христианским населением, начатая 16(29) дек. Мышлаевским эвакуация семей служащих, архивов и ценностей вызвали панику в Тифлисе. 18(31) дек. 1914 г. Военный министр ген. от кав. В.А. Сухомлинов констатировал: «…на Кавказе сейчас два врага: турки и Мышлаевский – и оба действуют успешно.»

31 дек. связь Сарыкамыша с Тифлисом была восстановлена. К 1 янв. 1915 г. кризис был преодолен. Проведя перегруппировку, Юденич начал контрнаступление на Бардузский перевал, и в 15.00 взял его, окружив правый фланг противника. Турки начали отступать. 2 янв. 1915 г. наши войска наступали уже по всему фронту, вечером к городу подошли подкрепления - 1-я Кавказская казачья дивизия и 2-я пластунская бригада. 3 янв. было восстановлено движение по железной дороге Карс-Сарыкамыш, Энвер покинул 3-ю армию, 4 янв. она распалась на отдельные части и побежала. Температура опускалась до -40 градусов по Цельсию, снежный покров достигал 50-60 сантиметров. На перевалах замерзли тысячи турок.

4 янв. 1915 г. был возвращен Ардаган. Турки сожгли все русские, армянские и греческие селения в округе, вырезая их жителей. 23 дек. 1914 г.(5 янв. 1915 г.) штаб Кавказской армии официально сообщил о победе: X-й и XI-й турецкие корпуса были разгромлены, остатки IX-го пленены вместе с его командиром. Под Сарыкамышем было похоронено 28 тыс. трупов турецких солдат, из 90 тыс. принявших участие в наступлении на 10(23) янв. 1915 г. в составе 3-й турецкой армии насчитывалось 12400 чел. С начала войны до середины февраля 1915 г. в Россию было отправлено 49 тыс. турецких солдат и 527 офицеров, в боях захвачено 108 орудий.

Русские потери составили 20 тыс. чел. убитыми, ранеными, больными, более 6 тыс. чел. пострадало от переохлаждения.

Победа в Сарыкамышской операции сказалась и на положении в Персии и в Аджарии – в январе 1915 г. русские войска вернули себе инициативу.

Генералы Юденич и Пржевальский в приказе от 11(24) янв. 1915 г. по Кавказской армии названы «главными руководителями» победы, 13(26) янв. они были награждены орденами Св. Георгия 4-й ст. Берхман был обойден наградой, а в феврале 1915 г. переведён в распоряжение Главнокомандующего Кавказской армией. Его попытки добиться пересмотра своего дела закончились без успеха. Только осенью 1915 г., после доклада императору нового начальника штаба Ставки ген. от инф. М.В. Алексеева, на Кавказ был направлен ген. от инф. Ф.Ф. Палицын. Проведя тщательное расследование, он сообщил о результатах в обстоятельном докладе на Высочайшее Имя. На основании этого документа император принял решение восстановить справедливость и 21 июля(13 авг.) 1916 г. Берхман заслуженно получил орден Св. Георгия 4-й ст. за победу под Сарыкамышем, вслед за чем назначен командиром IL-го Армейского корпуса на Юго-Западном фронте. Только ко второй годовщине начала Сарыкамышского сражения он был публично назван его героем.