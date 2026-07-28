САРЫЧЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы

Владимир Федорович родился 15 октября 1859 г. в г. Гдов. Отец – Фёдор Васильевич, военный, капитан-лейтенант; мать – Мария Александровна. Детство провел в родовом имении в с. Колодье (Гдовский уезд). В 1879 г. стал кадетом Морского кадетского корпуса. С 1882 г. – мичман.

Военная карьера

В 1882 г. направлен на «Скобелев», на котором совершил кругосветное путешествие (до 1885 г.). Неподалеку от Новой Гвинеи занимался гидрографическими работами, подготовил карту пролива в Архипелаге Бисмарка в Новогвинейском море. С 1890 г. – лейтенант.

Прошел обучение в Артиллерийском офицерском классе по первому разряду в Кронштадте. С 1899 г. – артиллерийский офицер, затем – капитан-лейтенант. Получил назначение на должность старшего офицера на «Гиляк». На нем отправился на Дальний Восток в состав тихоокеанской эскадры.

В декабре 1899 г. судно подошло к Смирне, затем через Суэцкий канал и Красное море добралось до Адена. Здесь экипаж совершил согласно Высочайшему распоряжению посещение главных портов Персидского залива, зайдя в Бушир, Эль-Кувейт, Басру и Хорремшехр. С. сопровождал капитана 2-го ранга И.Б. Индрениуса.

Бои в Китае

В мае 1900 г. «Гиляк» уже под командованием С., смешившего заболевшего капитана в Сайгоне, прибыл в Шанхай, а 31 мая – в Порт-Артур. Загрузив продовольствие, судно вышло к устью р. Пейхо, где шло Боксерское восстание. В ходе боев корабль сильно пострадал. В сентябре судно дошло до Шанхай-гуаня с целью высадки десанта.

С конца ноября 1900 г. «Гиляк» был в Порт-Артуре, затем отправился в составе эскадры в Печилийский залив. Побывал в Иокогаме. С января 1901 г. С. – капитан 2-го ранга. На «Гиляке» крейсировал вдоль южных берегов Кореи, побывав в Пусане, Мокпхо, Чемульпо и др.

Русско-японская война

С апреля 1901 г. – капитан «Боярина». За кораблем С. отбыл в Копенгаген. По завершении строительства в октябре 1902 г. судно прибыло в Кронштадт. Однако здесь С. находился недолго, войдя в состав судов, следовавших на Дальний Восток для усиления Первой Тихоокеанской эскадры. В Порт-Артур «Боярин» пришел в мае 1903 г.

26 января 1904 г. Первую Тихоокеанскую эскадру под Порт-Артуром атаковали японские миноносцы. 29 января «Боярин» подорвался на мине, в результате экипаж покинул корабль, который через день затонул. С. обвинили в том, что он оставил судно.

После суда С. получил назначение командующим морскими батареями обороны входа на внутренний рейд Порт-Артура. Занимался обороной от японцев. С падением Порт-Артура С. оказался в плену. В столицу ему удалось вернуться только в марте 1906 г.

Дальнейшая судьба

С декабря 1907 г. – капитан 1-го ранга; вошел в береговой состав; командир 3-го флотского экипажа Балтийского флота. В 1908 – 1915 гг. возглавлял флотский полуэкипаж в Либаве. С 1913 г. – генерал-майор флота. С 13 июня 1917 г. – в отставке в чине генерал-лейтенанта по Адмиралтейству.

В 1914 – 1916 гг. С. трудился гласным земского собрания Гдовского уезда. В 1916 г. перебрался в Ревель. В 1920-х гг. был «слушателем» кассы взаимопомощи моряков, первым старостой приходского совета Иоанно-Предтеченской церкви в Нымме.

Умер С. 14 февраля 1924 г.

Семья

У С. была жена и дочь.