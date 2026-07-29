САРЫЧЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Алексей Андреевич родился 17 марта 1760 г. в Кронштадте. Отец – прапорщик морских батальонов в Кронштадте Андрей Сарычев; мать – Мавра Афанасьевна.

С 1769 г. обучался в Морском кадетском корпусе. С 1775 г. – гардемарин. С 1775 г. начал службу на судах Балтийского моря. С 1777 г. – мичман. Во время службы на Балтике четыре раза курсировал по маршруту Архангельск – Кронштадт.

Новые горизонты и военные кампании

В 1779 г. получил назначение на «Страшный», который в составе эскадры контр-адмирала С.П. Хметевского бороздил Северный Ледовитый океан. С 1780 г. – лейтенант. В 1782 г. был переведен на судно «Три Святителя», на котором курсировал по маршруту Кронштадт – Ла-Манш.

В 1784 г. С. занимался описанием рек Днепр и Сож. С 1786 г. – капитан «Лебедя»; на нем С. совершил переход из Санкт-Петербурга в Петрозаводск.

С 1787 г. – капитан «Соловков». Судно вошло в состав первой кругосветной экспедиции во главе с капитаном Г.И. Муловским. Однако замыслы российских властей о проведении экспедиционных работ были отодвинуты в связи с Русско-турецкой войной. Корабли переданы для усиления военных эскадр. С. был назначен на должность командира шебеки при Кронштадтском порте.

С 1788 г. – капитан-лейтенант; переведен на «Иоанн Креститель». На новом судне отбыл в Копенгаген, войдя в состав эскадры В.П. Фондезина. Возле о. Готланд корабли повстречали шведский флот. В Копенгагене эскадра узнала о войне со шведами. В.П. Фондезин получил приказ вместе с датчанами блокировать Карлскруну, являвшуюся главной базой шведского флота. Здесь суда пробыли до 20 октября, затем отправились в Копенгаген на зимовку. Но на рейде корабли вмерзли в лед, начался дрейф вблизи берегов Швеции. В итоге В.П. Фондезина отозвали в столицу. В 1789 г. эскадра отбыла в Ревель.

Дальнейшая судьба

С 1790 г. С. – флаг-капитан при вице-адмирале А.И. Крузе на «Иоанне Крестителе». Участник Красногорского сражения, по итогам которого удостоен повышения до капитана 2-го ранга. Участник Выборгского сражения.

С 1792 г. – советник Комиссариатской экспедиции. С 1794 г. командовал поочередно «Европой», «Ионой», «Болеславом». С 1797 г. – капитан 1-го ранга, с 1801 г. – капитан-командор, с 1803 г. – контр-адмирал. В 1805 г. получил должность капитана над Кронштадтским портом.

С 1810 г. – флотский начальник в Севастополе; командир Черноморской эскадрой близ Анатолии. С 1820 г. – вице-адмирал.

Административная работа

С 1807 г. – начальник интендантского отделения хозяйственной экспедиции. С 1821 г. – член государственной Адмиралтейств-коллегии, с 1827 г. – сенатор, параллельно сохраняя членство в Адмиралтейств-коллегии.

Умер С. 25 ноября 1827 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Дети: Василий, Александра, Любовь, Александр, Гавриил, Надежда. Имена жены и одной из дочерей не сохранились.