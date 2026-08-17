САРМЬЕНТО, ДОМИНГО ФАУСТИНО

Сармьéнто ( исп. Sarmiento) , Доминго Фаустино (15.02.1811, Сан Хуан — 11.09.1888, Асунсьон) — писатель, педагог, социолог, государственный деятель, президент Аргентины в 1868–1874. Внес большой вклад в формирование национальной культуры. Как реформатор боролся за превращение Аргентины в передовое государство.Вместе с другими представителями поколения 1837 (Э.

Вместе с другими представителями поколения 1837 (Э. Эчеверрия , Х. Б. Aльберди , В. Ф. Лопес , Б. Митре ) боролся против диктатуры Х. М. Росаса , за восстановление либеральных принципов Майской революции 1810 в Аргентине . В своем труде «Цивилизация или варварство: жизнеописание Хуана Факундо Кироги, а также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской республики» (1845) изложил свою концепцию исторического развития Аргентины, в основе которой видел антиномию «варварство-цивилизация», связывая цивилизацию с городами, носителями европейской культуры, а варварство — с отсталой деревней. С приходом Росаса к власти варварство победило цивилизацию.

Через все произведения С. проходит главная мысль: как преодолеть варварство и построить цивилизованную страну. Главную роль в приобщении Аргентины к цивилизации должен сыграть опыт США: решение аграрного вопроса путем фермерской колонизации общественной земли, развитие народного образования и демократизация общественно-политической жизни.

Попытка президента С. направить модернизацию Аргентины по американскому пути закончилась неудачей: не был принят закон о фермерской колонизации общественных земель, а также избирательная реформа с последующим введением всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Была принята его образовательная программа: меры по развитию культуры и образования позволили приступить к созданию начального и среднего образования, публичных библиотек. С. полагал, что просвещение приведет к равенству классов и общественной гармонии. В книге «Конфликт и гармония рас в Америке» (1883) получила дальнейшее развитие социологическая концепция С. Концепция географической среды как первопричины экономического и культурного развития, изложенная в «Факундо», дополнялась расовой. В конфликте рас С. усматривал глубинную причину отсталости Аргентины и других южноамериканских стран. На основе сравнения испанской конкисты Южн. Америки, где шел процесс метизации, с английской колонизацией Сев. Америки, где белые не смешивались с индейцами, сделал вывод о неполноценности испано-американской расы, что стало причиной всех зол. Выход виделся в притоке в Аргентину белой расы и замене ею испано-американской.

Соч .: Obras completes. T. I–LIII. Buenos Aires, 1948–1956.

Лит .: Очерки истории Аргентины. М., 1961; История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI–XX веков. М., 2010. В. П. Казаков .