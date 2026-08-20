САРМАТСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологической культура железного века, занимавшая обширную территорию от Западного Казахстана и Южного Приуралья до Северо-Западного Причерноморья и существовавшая с IV в до н.э. по IV в. н.э. Сарматские племена были ираноязычными.

Интерес к сарматам появляется в среде русской ученой интеллигенции еще в XVIII веке, в XIX веке делаются первые попытки обосновать их географическое местоположение. Первоначально это только изучение древних письменных источников и лингвистические исследования. Во второй половине XIX века появляются случайные находки, изредка проводятся археологические раскопки. В начале XX века сарматские рядовые курганные захоронения были выделены В.А. Городцовым. До революции значительная роль в изучении сарматов принадлежит Н.И. Веселовскому и М.И. Ростовцеву. В советское время основными исследователями были Б.Н. Граков, В.И. Костенко, М.Г. Мошкова, П.Д. Рау, П.С. Рыков, К.Ф. Смирнов, Г.А. Федоров-Давыдов, В.П. Шилов и др.

В рамках сарматской культуры выделяют три хронологически последовательных культуры: прохоровская (раннесарматская), сусловская (среднесарматская) и позднесарматская.

Основным источником информации о сарматской культуре являются многочисленные погребения. Стационарные поселения культуры не обнаружены, однако на Кубани известны вероятные меото-сарматские городища.

Погребения

Сарматские могильники представлены курганами, в некоторых случаях в естественных холмах (на Волге). Иногда, особенно на раннем этапе, устраивались впускные погребения в скифские курганы. В греческих некрополях и в поднепровской лесостепи встречаются бескурганные захоронения. Сарматские курганы невысокие ‒ около 1-2 м, реже достигают 3 м. Диаметр ‒ 8-20 м. В одном кургане могло быть довольно большое количество захоронений ‒ семейные усыпальницы. Чаще всего погребение совершалось в узкой прямоугольной яме, перекрытой сверху досками и хворостом. Иногда в стенах могил делали «заплечики» ‒ опоры для перекрытия. Широко известны захоронения в подбоях, в позднее время всё чаще встречаются катакомбы, при таких типах могил вход в погребальную камеру могли закрывать досками или заваливали камнями.

Ведущая черта погребального обряда ‒ трупоположение вытянутое на спине, значительно реже на боку. Руки укладывались вдоль туловища, на тазовых костях или под ними. Ноги иногда лежат ромбом ‒ «танцующая» поза, или одна нога согнута в колене ‒ «атакующая» поза. В ранний период преобладает южная ориентировка головы (с небольшими отклонениями к западу или востоку), в поздний ‒ северная. На рубеже эр характерной чертой многих сарматских погребений является расположение тела в могильной яме по диагонали. Известны случаи деформации черепов. Погребенных клали на подстилку из органики, реже ‒ на деревянные носилки, в решетчатые гробы или на ложе, оставшееся от погребальной колесницы. Детали колесницы также могли помещать в погребение. Часто клали угольки, мел, известняк, реальгар, красную охру ‒ всё это символы огня.

В качестве погребального инвентаря в первую очередь необходимо выделить предметы вооружения, которые встречаются как в мужских, так и в женских захоронениях, а также конского снаряжения.

Из украшений наиболее распространены металлические фибулы, пряжки, браслеты, серьги, перстни, диадемы и гривны, в том числе из драгоценных металлов или покрытые золотой фольгой. Одежда расшивалась золотыми бляшками, бисером, бусинами, из них также собирались ожерелья. Наиболее распространены были сердоликовые, янтарные, агатовые, коралловые, хрустальные и стеклянные бусы.

Известно множество бронзовых зеркал. Первые зеркала были большого размера, плоские и с плоской цельнометаллической ручкой. Затем по краю появляется бортик, а костяная или деревянная рукоять насаживается на штырь. Позже зеркала становятся миниатюрными (3-5 см в диаметре), с конической выпуклостью по центру и широким бортиком по краю, прямоугольная короткая ручка имела отверстие.

В погребение также ставили керамические и металлические сосуды. Из металлических, основным типом являются бронзовые котлы с яйцевидным или шаровидным туловом, иногда на поддоне, а также с двумя вертикальными ручками.

В качестве заупокойной пищи часто клали баранину, при этом среди частей разделанной туши обязательно присутствует передняя нога, реже обнаруживаются останки лошади. При этом характерным для сарматского обряда является захоронение отдельных лошадиных голов.

Вооружение и конское снаряжение

В начальный период сарматское вооружение было сходно со скифским и савроматским, а затем модифицируется с точки зрения эффективности в конном бою. В защитном вооружении продолжали использовать железные чешуйчатые панцири скифского образца. Наступательное оружие становится более массивным. Наконечники копий становятся железными и увеличиваются в размерах, удлиняется древко копья, достигая трёх и более метров. Бронзовые втульчатые наконечники стрел постепенно сменились железными черешковыми. Кинжалы и мечи также были железными. Некоторые формировались сваркой внахлест, шире практиковалась цементация. Первоначальная форма рукояти мечей и кинжалов ‒ с узким серповидным или ломаным (реже прямым) навершием и прямым перекрестьем. Для удобства всадника мечи удлиняются, прямое перекрестье приобретает форму узкого бруска. Затем распространяются мечи с кольцевидным навершием, позднее ‒ мечи с рукоятью-штырем без металлических навершия и перекрестья. Из находок стоит отметить кинжал из кургана Дачи. Обкладка ножен и рукоять кинжала была выполнены из золота и украшены многократно повторяющейся сценой терзания верблюда хищной птицей-грифом. Рельефное изображение дополнено вставками цветных драгоценных и полудрагоценных камней (полихромный стиль). В других случаях для украшения могли использовать стеклянные вставки.

В конском снаряжении сперва использовались железные удила скифского типа и железные двудырчатые С-видные или прямые псалии. Затем псалии заменяют свободно вращающиеся кольца, дополнительно крепившиеся к удилам. Для защиты коней также применялись чешуйчатые панцири. С III в. до н.э. по I в н.э. широко использовались богатые наборы сбруи с украшенными серебряными фаларами (круглые или полушарные бляхи).

Керамика

Как правило, сарматы не использовали гончарный круг в производстве керамики. Лепные сосуды были плоскодонными или круглодонными. Наиболее распространенные формы ‒ шаровидные сосуды, позднее ‒ миски и кувшины. Часто встречаются привозные гончарные сосуды. Для местной керамики могут быть характерны зооморфные ручки (в виде барана, лошади или кабана).

Происхождение и связь с другими культурами

Культура распространилась с Южного Приуралья. Она сложилась на основе местного варианта «савроматской» культуры под влиянием восточных культур. Далее сарматы кочуют на запад. С территории Северного Причерноморья они вытеснили основную массу скифов. В I в. н.э. на востоке сарматского ареала усиливаются ираноязычные аланы и подчиняют себе все племена сарматского круга. В III в н.э. в результате готской экспансии сарматы утрачивают своё влияние в Северном Причерноморье. После нашествия гуннов во второй половине IV в. н.э. часть сарматов была уничтожена, а часть вошла в гуннский союз, таким образом единая сарматская культура исчезает. Отдельные её элементы влились в раннесредневековую культуру евразийских кочевников.