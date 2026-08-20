САРКОЗИ, НИКОЛЯ ПОЛЬ СТЕФАН

Саркози (Саркози де Пал-Боча; фр. Sarkozy) , Николя Поль Стефан (род. 28.01.1955, Париж) — французский политический и государственный деятель, президент Франции в 2007–2012. Закончил юридический факультет университета Париж-X и Институт политических исследований, голлист. С 1988 был депутатом Национального собрания, впоследствии занимал министерские посты. В 2007 одержал победу на президентских выборах от неоголлистской партии «Союз за народное движение» (СНД). Пришел к власти с программой преодоления социально-экономического застоя, однако мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 не позволил реализовать эти планы. Во внутренней политике инициировал ряд законодательных мер по ужесточению борьбы с преступностью и расширению полномочий правоохранительных органов. Во внешней политике приоритетными направлениями были атлантическое и европейское, взял курс на сближение с США и НАТО. В апреле 2009 Франция вернулась в интегрированную военную организацию НАТО, откуда она вышла в 1966 при Ш. де Голле . По инициативе С. в декабре 2009 был подписан Лиссабонский договор, реформировавший систему управления Европейского союза (ЕС). Санкционировал участие французских ВВС в свержении режима М. Каддафи в Ливии в 2011. Одно­временно продолжил сотрудничество с Россией. Проиграл президентские выборы 2012 лидеру социалистов Ф. Олланду . Причины поражения связывались с неудовлетворительными результатами управления страной в условиях экономического кризиса, неспособностью обеспечить общественную безопасность и обвинениями в коррупции.

Лит .: Pinçon M., Pinçon-Charlot M. Le Président des riches. Paris, 2010; Giesbert F.-O. Le Président: Scènes de la vie politique (2005–2011). Paris, 2011; Pruvot S. Le mystère Sarkosy. Paris, 2016. П. П. Черкасов .