САРГАТСКИЙ МУЗЕЙ

Открытие Саргатского историко-краеведческого музея было приурочено к празднованию 55-летия Победы в Великой Отечественной войне , в целях централизации имеющихся в районе исторических материалов и документов, а также в целях воспитания молодёжи на патриотических и исторических традициях.

В декабре 2005 года было принято решение о строительстве нового, специально приспособленного здания для Саргатского музея . 28 июля 2006 года Саргатский историко-краеведческий музей распахнул свои двери для посетителей.

Саргатский музей представляет из себя трехуровневое здание, состоит из пяти экспозиций, расположенных в отдельных залах: «Хозяйство русских конца XIX - начала 1920-х годов», «Саргатский район в годы Гражданской войны», «Этот день мы приближали, как могли», «Природа родного края», «Зал искусств».

В настоящее время Саргатский музей является одним из самых востребованных учреждений культуры в районе. Ежегодно в нём открываются до пятидесяти новых выставок из различных музеев Омска и Омской области, среди которых: тематические, хужодественные, декоративно-прикладного искусства, выставки детского творчества.

Стали традицией встречи с интересными людьми, презентации художественных и фотовыставок, проведение мероприятий, посвящённых дням Воинской Славы, участникам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, труженикам тыла, детям - сиротам войны и многое другое.

В музее работают не равнодушные, искренне любящие своё дело люди, живо интересующиеся событиями прошлых лет и современности. В амбициозных планах музея - развитие культурно-образовательного туризма в Саргатском районе. У Саргатского района есть все шансы стать центром культурно-образовательного туризма. Уникальность района в том, что на его территории 2 тысячи лет назад возникла древняя цивилизация, которая имела города, развитое ремесленное производство, хорошо вооружённых воинов, которые участвовали в персидских войнах.

Саргатская археологическая культура получила своё наименование от названия нашего районного центра Саргатка в конце 1920-х годов, когда на окраине села В.П. Левашёвой был раскопан древний курган с захоронением саргатского воина. Саргатская культура относится к кругу племён скифо-сарматского мира.

На весь мир известны украшения скифов, о которых писал ещё Геродот. Археологические находки саргатского времени, найденные на территории Омского Прииртышья,хранятся в фондах Эрмитажа, Уральского музея, Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля и в Саргатском музее. В 28 км от села Саргатское в д.Черноозерье археологами обнаружена самая древняя в Омской области стоянка охотников и рыболовов эпохи позднего палеолита ,возраст которой 15 тысяч лет до нашей эры.

Саргатская земля издавна славится мастерами и умельцами, поэтами и прозаиками, художниками и просто хорошими людьми. Нам есть, чем годиться, нам есть о чём рассказывать детям и взрослым, нашим гостям.

Иллюстрации:

Саргатский историко-краеведческий музей.