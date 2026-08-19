САРБАДАРЫ

Сарбадáры — массовое движение против господства монголов в Иране и Центральной Азии XIV в. Учение С., затронувшее как горожан, так и селян Хорасана и Мавераннахра , приобрело религиозную оболочку шиизма . Идеологи С. — шайх Халифа, а после его убийства в 1335 — шайх Хасан Джури, придавший движению форму братства хасанийя (по образцу суфизма ), в котором ученики-муриды принимали обязательство хранить тайну и находиться в боевой готовности. В 1337, когда Джури схватили по приказу эмира области, его муриды, собравшись в селении Баштин, объявили, что либо «прекратят насилия и устранят притеснителей», либо отдадут «голову на виселицу» ( перс . сар ба дар, откуда название С.). Овладев Себзеваром и сделав его своей столицей, они разбили дружину эмира, взяли Нишапур и Тус, а в 1338 провозгласили своего предводителя Ваджих-ад-Дина Масуда султаном. После противостояния, длившегося все 1340-е, С. в 1353 убили последнего ильхана Туга-Тэмура и объединили под своей властью Западный Хорасан и Горган.

Междоусобия «умеренных» («знать») и «крайних» («дервиши») С. выливались в частые перевороты и во­оруженные стычки. В 1364 «знать» взяла верх, расправившись с «дервишами». В 1365, когда Самарканд , разбив эмиров Хусайна и Тимура, осадил хан Моголистана , оборону возглавили С. под началом Маулана-зада («умеренные») и Абу-Бакра Калави («крайние»). Ополчение Калави, одержав победу, попыталось реализовать некоторые уравнительные принципы С. Воспользовавшись распрями, Хусайн и Тимур привлекли на свою сторону «умеренных» и в 1366 разгромили Абу-Бакра. Выступления С. против Тимуридов в 1380–1390-е были жестоко подавлены.

Лит .: Петрушевский И. П. Движение сербедаров в Хорасане // Ученые записки Института востоковедения АН СССР. 1956. Т. 14. C. 91–162; Бартольд В. В . Народное движение в Самарканде в 1365 г. // Бартольд В. В . Сочинения. Т. 2. Ч. 2. М., 1964. С. 362–379; Smith J. M. The History of the Sarbadār Dynasty, 1336–1381, A.D. and Its Sources. The Hague, 1970. Т. К. Кораев.