САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Саратовский государственный музей боевой славы был создан по распоряжению Правительства Саратовской области 6 мая 1999 года.
В настоящее время музей включает уникальную в Поволжском регионе выставку военной техники и вооружения под открытым небом (185 единиц), экспозицию «Трагедия и подвиг. Век ХХ», стационарные выставки «Здесь тыл был фронтом», «Поезд милосердия».
На территории музея находятся: административное здание (площадь 427 кв. метров) с фондовым помещением, экспозиционно-выставочный павильон (площадь 596 кв. метров), экспозиция музея под открытым небом (площадь 3,35 га.).
В фондах музея собрано 24.824 единицы хранения, среди которых: реликвии, связанные с жизнью и деятельностью саратовцев, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов.
Иллюстрации:
Саратовский государственный музей боевой славы военная техника;
Саратовский государственный музей боевой славы выставка Здесь тыл был фронтом;
Саратовский государственный музей боевой славы выставка Поезд милосердия;
Саратовский государственный музей боевой славы Трагедия и подвиг;
Саратовский государственный музей боевой славы экспозиционно- выставочный павильон.