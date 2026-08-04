САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Саратовский государственный музей боевой славы был создан по распоряжению Правительства Саратовской области 6 мая 1999 года.

В настоящее время музей включает уникальную в Поволжском регионе выставку военной техники и вооружения под открытым небом (185 единиц), экспозицию «Трагедия и подвиг. Век ХХ», стационарные выставки «Здесь тыл был фронтом», «Поезд милосердия».

На территории музея находятся: административное здание (площадь 427 кв. метров) с фондовым помещением, экспозиционно-выставочный павильон (площадь 596 кв. метров), экспозиция музея под открытым небом (площадь 3,35 га.).

В фондах музея собрано 24.824 единицы хранения, среди которых: реликвии, связанные с жизнью и деятельностью саратовцев, участников Великой Отечественной войны , тружеников тыла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

Иллюстрации:

Саратовский государственный музей боевой славы военная техника;

Саратовский государственный музей боевой славы выставка Здесь тыл был фронтом;

Саратовский государственный музей боевой славы выставка Поезд милосердия;

Саратовский государственный музей боевой славы Трагедия и подвиг;

Саратовский государственный музей боевой славы экспозиционно- выставочный павильон.