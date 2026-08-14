САРАГАТ, ДЖУЗЕППЕ

Сарагáт ( ит. Saragat) , Джузеппе (19.09.1898, Турин — 11.06.1988, Рим) — итальянский государственный и политический деятель. Сын адвоката, получил экономическое образование в Туринском университете. В годы Первой мировой вой­ны служил в артиллерии. С 1922 — член Итальянской социалистической партии (ИСП). После исключения из партии реформистов — в Унитарной социалистической партии (УСП) / Социалистической партии итальянских трудящихся (ПСЛИ с 1925). После запрета фашистами политических партий в 1926 эмигрировал. В Вене познакомился с идеями австромарксизма . В эмиграции сблизился с П. Ненни , способствовал воссоединению ПСЛИ с ИСП в 1930. Продолжал придерживаться реформистской линии. Пакт о единстве действий с Коммунистической партией Италии (КПИ) воспринимал как антифашистский. После свержение Б. Муссолини входил в состав руководства воссозданной на территории Италии социалистической партии (в 1943–1947 Итальянская социалистическая партия пролетарского единства, ИСППЕ). В 1944 вошел в первое правительство И. Бономи, позднее направлен послом во Францию. В 1946–1947 — председатель учредительного собрания. Сторонник автономизма, противник слияния с коммунистами. В 1947 вместе со своими сторонниками вышел из ИСППЕ, образовал Социалистическую партию итальянских трудящихся (ПСЛИ), позднее — Итальянская социал-демократическая партия (ИСДП). Продолжил сотрудничество с Христианско-демократической партией. Сторонник атлантизма. В 1947–1950 и 1954–1957 заместитель председателя в правительствах А. Де Гаспери , М. Шельбы и А. Сеньи . В 1963–1964 — министр иностранных дел в левоцентристском правительстве А. Моро . В 1964–1971 — президент Италии, позднее — пожизненный сенатор.

Лит. : Kogan N. A Political History of Postwar Italy. London, 1966; Комолова Н. П . Новейшая история Италии. М., 1970; История Италии. В 3 т. Т. 3. М., 1971; Любин В. П . Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892–2006. М., 2007. Г. Е. Гиголаев.