САРАЕВО

Сарáево ( босн., хорв. Sarajevo, серб. Сараjево) — столица Боснии и Герцеговины . Численность населения с окрестностями — около 500 тыс. человек.

Возник в середине XV в. на месте существовавшего ранее поселения Врхбосна как городское укрепление после завоевания Боснии Османской империей и образования Боснийского санджака. В период правления санджак-бея Иса-бег Исаковича (1453–1464) в городе были сооружены мечеть, караван-сарай, рынок и резиденция правителя. Под именем Сарай-оваси (поле рядом с дворцом) впервые упоминается в 1507. К XVI в. стал одним из главных ремесленных и торговых центров санджака, состоял из нескольких десятков мусульманских, католических, православных и иудейских кварталов (махалл). Глава санджака в 1520–1540-е, сын боснийского мусульманина Гази Хусрев-бег основал в С. медресе Куршумлия, ставшее крупным исламским учебным и научным центром Балканского п-ова, и повелел построить великолепную мечеть, разрушенную в годы военного конфликта 1992–1995 (восстановлена в 1996). В XV–XIX в. С., попеременно с Баня-Лукой и Травником, был главным городом Боснийского санджака (с 1580 — пашалыка, с 1867 — вилайета). В 1697 в ходе Австро-турецкой вой­ны 1683 – 1699 С. было захвачено и сожжено армией Евгения Савой­ского . После отхода австрийских вой­ск несколько тысяч христиан покинули с ними С. Для возвращения своих подданных султан даровал им полную амнистию. В XVIII–XIX вв. город постепенно возродился и вернул свое былое значение. В годы австро-венгерской оккупации Боснии и Герцеговины (1878–1908) стал главным городом провинции, был существенно модернизирован — построены новые дома по проектам венских архитекторов, открыто трамвайное и железнодорожное сообщение, но город сохранил свой ориентальный колорит. Исторический центр города — сохранившийся поныне торгово-ремесленный квартал Башчаршия. С 1908 по 1918 С. — столица автономной провинции Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии. В Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — Королевство Югославия) — столица Дринской бановины. В 1941–1944 С. входило в марионеточное Независимое государство Хорватия. В 1945–1991— столица республики Босния и Герцеговина в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. В 1949 был открыт университет. В ходе военного конфликта 1992–1995 город был подвергнут бомбардировкам и основательно разрушен. В соответствии с Дейтонскими соглашениями (1995) город разделен на четыре самоуправляющихся сектора (Центр, Новый Город, Новое Сараево, Старый Город), относящиеся к разным составным частям Федерации Босния и Герцеговина и Республики Сербской (Вост. Сараево).

Лит. : Donia R. J. Sarajevo. A Bio­graphy. London, 2006; Мельчакова К. В. Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856–1875 гг. М., 2019; Пахомова Л. Ю. Балканский лакмус. Австро-венгерская политика в Боснии и Герцеговине и российская дипломатия (1878–1908). М., 2021. Л. В. Кузьмичева.