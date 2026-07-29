САПОЖНИКОВЫ

Династия московских купцов, фабрикантов, владельцев крупнейших в России шелкопрядильных и шелкоткацких фабрик, благотворителей.

Род московских Сапожниковых происходит от посадского жителя Углича Ярославской губернии, Тита Сапожника, имя которого упоминалось в челобитной от посадских людей царю Феодору Иоанновичу среди свидетелей убиения царевича Дмитрия (конец XVI век). В 1783 году один из потомков Тита, Григорий Иванович Сапожников, переселился из Углича в Москву.

Его сын Григорий Григорьевич Сапожников был женат на Вере Владимировне Алексеевой, семья которой также владела текстильным производством. У них родилось шестеро детей, из которых трое умерли в младенчестве. Остались в живых Александр Григорьевич (1842—1877), Владимир Григорьевич (1843—1916) и Елизавета Григорьевна (в замужестве Мамонтова – жена Саввы Ивановича Мамонтова) (1847—1908). Двоюродным братом их был К. С. Станиславский (Алексеев) – основатель МХАТа. В 1837 году Г. Г. Сапожников основал ручную ткацкую фабрику в Москве, у Красных ворот, положив основание большому парчовому и шелкоткацкому производству, и в это же время начал торговать шелковыми изделиями в Китай-городе, в Средних рядах. В конце ХIХ-начале ХХ века шелк и парча этой фирмы достойно представляли Россию на международных и Всемирных выставках, триумфально завоевывая "Гран при” и Золотые медали. Ткани Сапожниковых отличались превосходным качеством, высокохудожественным стилем рисунков и орнаментов различных эпох. Примечательно, что, используя передовые западные достижения и технологии, Сапожниковы использовали в рисунках тканей преимущественно исконно русские и славянские мотивы, объявляя для расширения ассортимента специальные конкурсы среди художников при Строгановском училище. Сапожниковы производили лучшую в мире парчу, атласные и штофные ткани. Этими тканями отделывались царские палаты, из них шили одежду для высшего духовенства. Знаком их высочайшего качества был государственный герб России. С 1852 года фирма Сапожниковых постоянно исполняла заказы придворного ведомства на облачения для духовенства ко дням священных коронований императоров и на ткани для отделки дворцов; исполняла заказы военного ведомства на знамена и штандарты. Неоднократно высшая духовная власть и частные лица предоставляли фирме сооружение соборных ризниц в случаях прославления святых угодников и празднования исторических юбилеев. Сапожниковскую парчу заказывали на одежды (халаты) и другие нужды бухарцы, монголы, Далай-Лама (ткани с оригинальными рисунками буддийского культа), легкие ткани заказывали модные мастерские Лондона и Парижа. Ткани с маркой братьев Сапожниковых славились своеобразием рисунков, чистотой цвета, богатством отделки и высоким качеством исполнения. После смерти Г. Г. Сапожникова ведение дел перешло к его жене Вере Владимировне. В 1870 году В. В. Алексеева передала дело сыновьям Александру и Владимиру. Братья в том же году основали Торговый дом "А. и В. Сапожниковы". В Подмосковье на реке Клязьма располагалось село Куракино - владение помещицы Варвары Павловны Аладьиной. В 1875 году братья Сапожниковы расширили свое дело, переведя в сельцо Куракино часть московской шелкопрядильной и шелкоткацкой фабрики. (Теперь Куракинская фабрика известна как "Передовая текстильщица"). Также в 1880 году в Куракино Сапожниковы приобрели усадьбу Аладьиной, но по каким-то причинам практически не жили в усадебном доме. Вскоре они стали сдавать его в аренду на лето семье Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), основателя известной картинной галереи. Эти семьи находились в родственных отношениях. Елизавета Григорьевна Сапожникова (1847-1908) была женой Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), а жена Павла Михайловича - Вера Николаевна (1844-1899) была родом из той же купеческой семьи Мамонтовых. После Октябрьской революции усадьба была национализирована, заселена рабочими фабрики, со временем стала разрушаться и постепенно пришла в запустение. С началом интенсивного жилищного строительства в 60-х годах её сломали, и это место теперь окружено многоэтажками.

В 1877 году умер А. Г. Сапожников, и во главе дела остался Владимир Григорьевич Сапожников. Он развивал на купленной фабрике полный производственный цикл выработки шелка от кокономотания до отделки готовой ткани. В 1882 году на фабрике установили первые в России 250 станков Жаккарда, специально закупленных во Франции. На Московской фабрике товарищества, вырабатывающей парчу и художественные шелковые ткани, имелось более 300 ручных станов. На Куракинской Шелкоткацкой фабрике Сапожниковых постепенно вводились все усовершенствования текстильного производства вплоть до применения механических ткацких станков к выработке многоцветных тканей. На этой фабрике работало 60 ручных станов и 250 механических ткацких станков. Общее число рабочих на обеих фабриках достигало 1 200 человек. Работали преимущественно женщины, получавшие на Куракинской фабрике прекрасные общежития, бесплатное питание и пользовавшиеся бесплатной больницей. Для детей рабочих имелась школа. Служащих в фирме было 90 человек.

В. Г Сапожников был первым из русских фабрикантов, который вместе с земствами и Московским комитетом шелководства помог южнорусскому шелководству в деле организации сбыта его сырья.

Начиная с 40-х годов, фирма Сапожниковых принимала участие во многих отечественных и интернациональных выставках, и всегда ее произведения удостаивались высших наград. Так, на русских выставках 1849, 1861, 1891 годов ей были присуждены большие золотые медали, а на Всероссийских выставках 1870 и 1896 годов — право изображения на изделиях Государственного герба. За участие в 11 Международных выставках фирма получила 6 раз гран-при или диплом первой степени и 5 золотых или почетных медалей. Своим большим успехом фирма была обязана неутомимому труду и энергии Владимира Григорьевича Сапожникова, который всегда стремился к тому, чтобы поднять художественную сторону в ткацком деле русскими силами и в чисто русском духе. Владимир Григорьевич придавал большое значение своему общественному служению в таких учреждениях, как Московская городская дума, Купеческое и биржевое общества, Совет торговли и мануфактур; состоял членом попечительных советов Практической академии (более 50 лет), Строгановского училища, Александровского коммерческого и прядильно-ткацкого училищ. В 1909 году за полезные труды по развитию и совершенствованию шелкопрядильного и ткацкого дела, за неустанную общественную деятельность Владимиру Григорьевичу Сапожникову было пожаловано потомственное дворянство, а в 1910-м был дан чин действительного статского советника. В 1911 году В. Г. Сапожников преобразовал свою фирму в паевое "Торгово-промышленное товарищество А. и В. Сапожниковых". Г. В. Сапожников был женат на Елизавете Васильевне Якунчиковой, родная сестра которой Наталья стала женой художника В. Д. Поленова. После смерти Владимира Григорьевича во главе дела встал его сын Григорий Владимирович (1888-1938).

После событий Октябрьской революции фабрика Сапожниковых была национализирована и временно законсервирована из-за недостатка сырья. В настоящий момент преемником сапожниковского производства в Куракино является ЗАО Королёвская шелковая фабрика «Передовая текстильщица» в поселке «Текстильщики», выпускающая высокотехнологичные ткани промышленного, военного, защитного и космического назначения.