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САПОЖНИКОВА Галина Николаевна
Родилась в 1934 г. Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1957 г.
Кандидатская диссертация: Участие польских чехославацких югославских патриотов в движении сопротивления Германии (1943-1945) (1969).
Работала старшим научным сотрудником в Институте всеобщей истории РАН.
Область интересов: Антивоенные движения в Европе 1918-1939 гг.; Антифашистское движение 1933-1945 гг.
Сочинения: Узники концлагерей в борьбе против фашизма // Германский Ежегодник. 1970;
Антивоенное движение в странах Европы в межвоенный период. 1917-1939». М., «Наука», 1985. — 150 с.
Система гитлеровских концлагерей и антифашистская борьба // Historia magistra vitae: Межвузовский сб. Ставрополь, 2002.
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