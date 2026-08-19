САПФО (др.-греч - Σαπφώ)

Древнегреческая поэтесса с о. Лесбос .

Родилась в г. Митилене на Лесбосе или в маленьком городке Ересе. Её отец Скамандроним принадлежал к «новой» аристократии, занимался торговлей. О её жизни мало что известно достоверного. Во время смуты на острове её семья бежала на Сицилию, хотя следов этого в сохранившихся фрагментах её поэзии нет. После смерти тирана Митилены Мирсила Сапфо вернулась в Митилену. Там она занимала, видимо, центральное место в объединении, наподобие фиаса (религиозные сообщества, создававшиеся для почитания какого-нибудь божества), в котором чтили Афродиту и Муз . В него входили юные девушки. Между ними были теплые отношения. Сапфо обучала их музыке и поэзии, посвящала им полные любви стихи, писала гимны на их свадьбы (эпиталамии). Она была замужем за богатым человеком Керкилом с Андроса. От него у неё была дочь Клаида. Она сердилась на своего брата Каракса за его любовь к гетере Родопис или Дорихе. Рассказ об этой гетере, похожий на сказку, приводит Геродот . Нет достоверных сведений о её смерти. Существует только легенда, вероятно, придуманная уже в новой комедии, о её любви к юноше Фаону, из-за которого она якобы бросилась с Левкадской скалы.

Её стихи были собраны в девять книг. В первой книге были стихи, написанные сапфическим размером, включая гимн к Афродите. Вторая книга содержала стихи, написанные эолийским дактилическим пентаметром, такие как стихи к Аттиде, проникнутые глубоким чувством, и поэма о свадьбе Гектора и Андромахи. В других книгах были стихи, в которых скрыто появляется тема бессмертия. Многие её стихи посвящены юности, любви. Она писала и гимны богам, вероятно, для местных праздников. От многих её произведений сохранились только фрагменты от одной до нескольких строк. Её творчество очень высоко ценилось в последующие века, как греками, так и римлянами. Платону приписывалась эпиграмма, вошедшая в «Палатинскую антологию» :

Девять на свете есть Муз, утверждают иные. Неверно: Вот и десятая к ним — Лесбоса дочерь, Сапфо! (пер. В. В. Вересаева)

Сочинения :

Poetarum Lesbiorum Fragmenta / Ed. by E. Lobel, D. L. Page. Oxford, 1955;

Сафо. Остров Лесбос. М., 2001;

Эллинские поэты VII-III вв. до н.э. М., 1999.

Исторические источники :

Алкей;

Афиней;

Геродот;

Гораций;

Евсевий Кесарийский;

Паросский мрамор;

Страбон.

Иллюстрации :

1. Алкей и Сапфо. Сторона А аттической краснофигурной вазы из Акраганта (Сицилия). Ок. 470 г. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

2. Так называемая «Сапфо». Фреска из Помпей. Ок. 50 г. Национальный археологический музей Неаполя.