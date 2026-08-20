САПАТА САЛАСАР, ЭМИЛИАНО

Сапáта Салáсар ( исп. Zapata Salazar) , Эмилиано (08.08.1879, Аненекуилько — 10.04.1919, Морелос) — мексиканский политический и военный деятель, один из руководителей Мексиканской революции 1910 – 1917 , национальный герой Мексики. Родился в многодетной семье, его брат Эуфемио Сапата Саласáр также являлся активным участником мексиканской революции, генералом Армии освобождения юга (1873–1917). В 1906 стал членом крестьянской хунты борьбы за землю. С начала революции в ноябре 1910 возглавил Освободительную армию Юга (Ejército Libertador del Sur, ELS) в штате Морелос, состоявшую из крестьян, и включился в борьбу против диктатуры Порфирио Диаса .

После подписания 21 мая 1911 в городе Сьюдад-Хуарес договора о прекращении военных действий и ухода в отставку правительства во главе с Ф. де ла Баррой (25 мая 1911 — 6 ноября 1911) С. С. отказался распустить Освободительную армию, пока крестьянам не будут возвращены отобранные у них при Диасе земли («План Сан-Луис-Потоси» вождя революции Ф. Мадеро). После прихода к власти Ф. Мадеро 28 ноября 1911 С. С. провозгласил «План Айялы», в котором осудил правительство за нерешительность, не признал Мадеро как вождя революции, потребовал ликвидации крупной земельной собственности за выкуп и наделения землей крестьян. В марте 1913 С. С. выступил против правительства Х. В. Уэрты (19 февраля 1913 — 15 июля 1914). В контролируемой им части центра и юга страны проводил в жизнь «План Айялы». 4 декабря 1914 подписал с возглавлявшим партизанское движение на юге страны Ф. Вилья (1878—1923) военный союз между Северной дивизией и Освободительной армией Юга. После опубликования 6 января 1915 лидером конституционалистов В. Каррансой аграрного закона, предусматривавшего возвращение земли крестьянам, социальная опора С. С. была сильно подорвана. Во время вспыхнувшей вооруженной борьбы отрядов Сапаты и Вильи с армией Каррансы потерпел поражение. Однако в стране продолжалось крестьянское движение за осуществление «Плана Айалы». Под давлением требований крестьян в мексиканскую конституцию 1917 был включен ряд положений, решавших аграрный вопрос в интересах крестьянства. С. С. поддержал революцию в России. 10 апреля 1919 С. С. был убит в результате заговора правительства Каррансы с целью ослабления крестьянского движения в стране.

Лит .: Альперович М. С., Руденко Б. Мексиканская революция 1910–1917 гг. и политика США. М., 1958; Womack Jr. J. Zapata y la Revolucíon Mexicana. México, 2017; Emiliano Zapata (1919–2019). La muerte del hombre que hizo una historia. México, 2019; Espejel L., Olivera A., Rueda S. Emiliano Zapata. México, 2019; López Benítez A. J. La revolucíon olvadada. Emiliano Zapata en la memoria de los pueblos del Sur. México, 2019. И. В. Селиванова.