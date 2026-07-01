САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА

Сантья́го-де-Компостéла ( исп. Santiago de Compostela) — город в Испании, столица автономного сообщества Галисия. Здесь находится место предполагаемого захоронения апостола Иакова Зеведеева (Старшего) и конечный пункт паломнического «Пути св. Иакова» ( исп. El Camino de Santiago). В 1985 исторический центр города объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно археологическим данным, территория одного из четырех холмов у слияния рек Сар и Сарела была заселена в середине IV тысячелетия до н. э., сохранились следы римского поселения I–II вв. и некрополь с мавзолеем, построенным в эпоху поздней Античности, который и был впоследствии идентифицирован как место захоронения апостола Иакова. С чудесным «обретением» ( лат . inventio) гробницы апостола связано возникновение городского поселения, получившего название «С.-де-К.». По распоряжению Альфонсо II Целомудренного , короля Астурии , над гробницей была построена церковь с баптистерием, основан монастырь. Название «Компостела» для поселения, сложившегося вокруг храмового комплекса, впервые встречается в 955; широко это название стало употребляться не ранее 2-й половины XI в. В IX и X вв. гробница апостола стала самым важным святилищем во владениях королей Астурии и Леона: туда совершались паломничества, делались пожертвования, короли провозглашали апостола Иакова своим покровителем и помощником. Считается, что епископ Сиснанд I (между 877 и 879 — 920) перенес епископскую кафедру из Ирии Флавии (ныне на территории г. Падрон, Галисия) в С.-де-К. Вокруг храмового комплекса сложилось городское поселение. В 968 для защиты и обозначения границы поселения начали возводить крепостные стены. В 977 городские укрепления, как и большинство других зданий (кроме базилики), были разрушены вой­сками Мухаммада ибн Абу Амира аль-Мансура (см. Альманзор ), но позже восстановлены.

В Х в. была учреждена особая подать, «дань Святого Иакова» ( исп. Voto de Santiago), которая взималась в благодарность за помощь апостола в битве при Клавихо (вымышленное событие). Она просуществовала как общеиспанский налог до 1834.

В 1019 король Альфонсо V даровал С.-де-К. фуэро Леона — комплекс привилегий, предназначенных для организации жизни городской общины. В 1075 епископ Диего Пелаэс начал строительство нового, грандиозного по размерам собора в романском стиле. Собор в С.-де-К. относится к типу так называемых паломнических базилик. Позднее собор претерпел ряд существенных изменений, особенно во внешнем облике. В 1521–1599 к нему с юго-запада пристроили клуатр, в XVII в. фасады и интерьер собора переделали в стиле барокко.

В XII в. росту влияния С.-де-К. способствовала политика епископа Диего Хельмиреса. По ходатайству епископа папа Каллист II учредил в С.-де-К. архиепископскую кафедру. Пересечение интересов архиепископской кафедры и городской общины было причиной частых конфликтов. При Диего Хельмиресе в городе произошли два крупных восстания (1116–1117, 1136). В обоих случаях для завершения противостояния потребовалось вмешательство королевской власти, подтвердившей прерогативы и права кафедры. Конфликты, когда консехо С.-де-К., состоявший из городского патрициата, защищая свои привилегии, вступал в вооруженную борьбу с архиепископом, повторялись и позднее: в 1261, 1273–1311 (в результате в С.-де-К. была упразднена сеньория архиепископа), в 1318–1320 (восстание во главе с Альфонсо Суаресом де Десой), в середине XV в. (серия конфликтов, связанных с восстанием Священного братства ( исп . Revuelta Irmandiña)).

До XVII в. история архиепископской кафедры и города С.-де-К. была тесно связана с практикой паломничества ко гробу апостола Иакова — «Путем св. Иакова». С начала XII в. епископы, а затем архиепископы С.-де-К. покровительствовали паломникам и заботились об обустройстве их быта. Расцвет С.-де-К. как центра паломничества пришелся на XIII–XIV вв.

XVII–XVIII вв. в С.-де-К. отмечены взлетом церковного и гражданского строительства, в городе сложились архитектурные ансамбли в стиле барокко: монастыри Сан-Мартин-Пинарио, Сан-Пайо-де-Антеальтарес, дворец Бенданья, здание Каноников, Каса-де-ла-Парра.

Лит. : López Ferreiro A. Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. 11 vols. Santiago de Compostela, 1898–1911; Castro Díaz B., López-Mayan M. Historia de Santiago de Compostela. A Coruña, 2011; Попова Г. А. Сантьяго-де-Компостела // Православная энциклопедия. Т. 61. М., 2021. С. 555–561. Г. А. Попова.