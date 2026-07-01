САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ

Сантья́го-де-Чи́ли — столица Чили . Расположен в центральной части страны, на р. Мапочо. Основан 12 февраля 1541 испанским конкистадором П. де Вальдивией, первоначальное название — Santiago de Nuevа Extremadura. С 1544 — административный центр губернаторства вице-королевства Перу, 1778 — генерал-капитанства Чили, 1818 (по окончании освободительной борьбы от испанского колониализма) — столица республики Чили. Численность населения С.-де-Ч. вместе с пригородами (агломерация) превышает 6,5 млн человек. В С.-де-Ч. сосредоточены органы исполнительной и судебной власти, в то время как парламент (Национальный конгресс) с 1990 перемещен в Вальпараисо. С 1891 город существует как конгломерат самостоятельных муниципальных образований без единого органа управления. В узком смысле С.-де-Ч. — коммуна, административная единица, включающая в себя исторический центр города. В широком смысле С.-де-Ч. — город или агломерация, состоящая из 37 коммун, известная также как Большой Сантьяго ( исп. Gran Santiago). Каждая из коммун имеет свой совет и своего мэра, избираемых населением. С.-де-Ч. неоднократно страдал от природных катаклизмов: наводнений (1608, 1618) и землетрясений (1575, 1647, 1822, 1835, 2010). В 1857 построена первая железная дорога. Большой С.-де-Ч. — крупный экономический центр, где создается около 45 % ВВП. Здесь расположен офис Экономической комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну (1948). Архитектура С.-де-Ч. совмещает современные здания, комплексы и небоскребы и прекрасно сохраненные архитектурные памятники колониальной эпохи. На главной площади (Plaza de Armas, 1541) расположены памятники основателю С.-де-Ч. П. де Вальдивии, первому кардиналу Х. М. Каро, а также монумент «Свобода Америки». Вокруг нее располагаются исторические здания колониального периода: кафедральный собор (1541–1619), дом губернатора, муниципалитет (1785–1790), здания Королевской аудиенсии (1804–1808) и почтамта (1880-е). В центре расположены президентский дворец Ла-Монеда (1788–1805), ратуша (XVIII в.); церкви Сан-Франсиско (1618), Благодарения (1863) и Святых сердец (1849), Эль-Саграрио (середина XIX в.), собор Св. Августина (1625) и Провидения (1880), базилика Девы Мерседес (1735–1760). Здесь расположены высшие учебные заведения: Чилийский университет (1842), университет Сантьяго-де-Чили (1849), Католический университет (1888), Национальная консерватория (1849); Национальная библиотека (1813); Национальная астрономическая обсерватория (1852); музеи: естественной истории (1830), изящных искусств (1880), исторический (1911), искусства доколумбовой эпохи (1947), народного американского искусства, музей Сантьяго в доме Каса-Колорада, дом-музей Пабло Неруды (Ла-Часкона) и др.; театры: Муниципальный оперы и балета (1853–1873), «Кауполикан» (1936), «Театро де Чили» (2001) и др.; Симфонический оркестр (1955), Камерный оркестр (1991).

Лит.: Южная Америка // Страны и народы. М., 1983; Сантьяго-де-Чили // Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. М., 2008; Энциклопедия. Латинская Америка. М., 2013. Л. А. Ивкина.