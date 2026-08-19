САНТЬЯГО

Сантья́го ( исп . Orden de Santiago) — духовно-рыцарский орден, возник в 1170 из рыцарского братства, созданного для защиты крепости Касерес. Первым магистром ордена стал Педро Фернандес де Кастро. В 1172 к ордену присоединилось военное братство Авилы. В 1171–1175 орден был вассалом архиепископа Сантьяго-де-Компостела, рыцари приравнивались к соборным каноникам, а сам архиепископ считался членом ордена. В состав С. вошла монашеская община Лойо (монастырь Сан-Элой-де-Лойо), помогавшая паломникам, которые направлялись ко гробу апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела . В 1174 С. были переданы замок и г. Уклес с окрестными землями. Папа Александр III учредил «орден вой­ска Св. Иакова в Испании» (8 июля 1175). Члены С. получили августинский устав и были напрямую подчинены папскому престолу.

В ордене было два класса членов: братья ( исп . freires) — рыцари-миряне, которым было разрешено вступать в брак, и клирики, жившие в монастырях. На время военных походов и в Великий пост жены и дети рыцарей-братьев удалялись в специальные женские обители ордена. Дети, рожденные в браке членов С., в 15 лет могли выбрать — вступить в орден или жить в миру. С XV в. членами ордена имели право стать только идальго по крови, не занимавшиеся физическим трудом и торговлей.

Во главе С. стоял великий магистр, избираемый Советом тринадцати. В выборах также участвовали аббаты и приоры каноников Уклеса и Сан-Маркос-де-Леон. Внешним атрибутом ордена служил белый плащ с изображением красного креста в виде меча, с острием, направленным вниз. Орден владел имуществом в Леоне, Кастилии, Арагоне, Португалии, а также в Англии, Гаскони и Италии. Существовали 5 орденских провинций (Новая Кастилия, Старая Кастилия, Леон, Арагон, Гасконь) во главе с великими командорами, но основной территориальной единицей ордена были энкомьенды под управлением рыцарей-командоров, которые организовывали получение доходов с владений ордена. Рыцарское вой­ско С. принимало участие во всех крупных кампаниях против мусульман в XIII–XV вв.

В 1493 Католические короли стали исполнять обязанности великих магистров С. (булла папы Александра VI ). С 1523 испанские монархи возглавляют все три крупнейших духовно-рыцарских ордена в Испании — С., Алькантару и Калатраву . С. был дважды распущен (1873, 1931) и дважды восстанавливался. С 1978 Ассоциация орденов С., Алькантары и Калатравы существует как общественная организация во главе с королем Испании.

Ист .: The Rule of the Spanish Military Order of St. James, 1170–1493 / Ed. E. Gallego Blanco. Leiden, 1971.

Лит .: Lomax D. W . La Orden de Santiago, 1170–1275. Madrid, 1965; Ayala Martínez C. de. Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII–XV). Madrid, 2003. Г. А. Попова.