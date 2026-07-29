САНТАНХЕЛЬ ЛУИС ДЕ

Ранние годы

Точная дата рождения Луиса де Сантанхеля не установлена. Однако известно место рождения – г. Валенсия. По происхождению был выходцем из еврейской семьи. Однако во многом благодаря проповедям священника Викентия Феррера совершил обряд крещения.

Исполнял должность судьи в Сарагосе.

Путешествие Х. Колумба

В конце XV в. европейцы устремились в поисках новых земель. Всех интересовал новый путь в Индию и поиски Вест-Индии. Одним из таких искателей приключений стал Х. Колумб.

Первоначально план Х. Колумба, представленный королю Фердинанду и королеве Изабелле в 1486 г., не получил их одобрения. Тем не менее, королевская чета, чтобы удержать Х. Колумба от обращения в другие государства за финансовой помощью и тем самым не упустить шанс в поиске новых территорий, предложили ему «выкуп» в размере 12 тыс. мараведи. В 1489 г. Х. Колумб получил официальный акт об обеспечении его пропитанием и проживанием на территории всей Испании.

Когда в 1492 г. Х. Колумб попытался перебраться во Францию, в дело вступил С., который сумел убедить королеву Изабеллу помочь мореплавателю. К этому времени С. был бухгалтером испанского королевского дома и доверенным лицом и советником короля Фердинанда.

Стараниями С. путешествие Х. Колумба было профинансировано практически в полном объеме. Часть средств – 5 млн. мараведи под беспроцентную ссуду – выделил сам С. (по другим сведениям средства шли из казны). Именно С. выступил посредником в официальной переписке между испанскими монаршими особами и Х. Колумбом. В итоге Х. Колумб именно С. написал письмо о своем первом путешествии, С. первым узнал об открытиях мореплавателя.

Семья

Семья С., имевшая еврейское происхождение, не раз подвергалась гонениям. Двоюродный брат С. тоже Луис де Сантанхель был казнен инквизицией. Тем не менее, сам С. пользовался большой поддержкой короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Указом от 30 мая 1497 г. испанский монарх освободил детей и внуков С. от обвинения в отступничестве и запретил инквизиции их преследование за религию.