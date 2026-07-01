САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования был создан на общественных началах в 1978 году приказом ГлавЛенПрофОбра к 40-летию системы Трудовых резервов.

В 1980 году он открылся для первых посетителей в здании Главного управления ПТО города Ленинграда (улица Инженерная, 9).

В 1994 году получил федеральный статус и 1997 году переехал в здание по адресу улица Марата, 64 - бывший купеческий особняк XIX века в историческом центре Санкт-Петербурга . С 2012 года музей входит в состав ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический университет».

Основная экспозиция посвящена истории становления и развития российского образования. Особое внимание акцентируется на выдающихся педагогах и деятелях системы ПТО.

Каждый из четырех залов охватывает определенный временной период: Петровский зал - от Петра I до революции 1917 года, Октябрьский - 1917-1940 годы, Блокадный - Великая Отечественная война и блокада города Ленинграда , Советский зал - послевоенное время, включая современность. За десятилетия плодотворной работы коллекционный фонд музея пополнился многочисленными документальными источниками (вещественными, письменными, изобразительными) XVIII-XX веков.

В данный момент музейное собрание составляет около 31 тысяч единиц хранения предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Здесь хранятся уникальные коллекции документов Ленинградского городского управления трудовых резервов периода 1940-1950 годов, переходящие знамена учебных заведений ГлавЛенПрофОбра, редкие фотографий, связанные с историей профессионально-технического образования, подлинные предметы форменной одежды учащихся ПТО.

В музее регулярно проходят выставки современного искусства в рамках проекта «Профессия-ART», проводится профессиональная ориентация, конкурсы всероссийского и городского масштаба, семинары по униформологии, мастер-классы по лоскутному шитью, живописи, керамике и многие другие интересные мероприятия.

Иллюстрации:

Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования.