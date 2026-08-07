САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий научный центр по изучению истории.

Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии наук является правопреемником Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ АН СССР). Он был создан 15 февраля 1936 года на базе Историко-Археографического Института, сформированного ранее путем объединения Археографической комиссии и Постоянной исторической комиссии при Академии наук, а также Ленинградского отделения Института истории Коммунистической академии при ЦИК СССР и Института книги, документа и письма АН СССР, вобравшего в себя русскую и западноевропейскую части коллекции академика Н.П.Лихачева. Таким образом, ЛОИИ АН СССР вело свое начало от старейших научных учреждений России - возникшей в 1829 году Археографической экспедиции Петербургской Академии наук и созданной в 1834 году Императорской археографической комиссии. Собранные последними материалы вместе с коллекцией академика Н.П.Лихачева составили основную часть собрания документов и старопечатных книг, хранящихся в Научно-историческом Архиве СПбИИ РАН.

20.03.1953 года Президиум АН СССР Постановлением № 127 решил «упразднить Ленинградское отделение Института истории АН СССР, оставив в Ленинграде архив Института», на базе которого был создан Отдел древних рукописей и актов Института истории АН СССР. Часть сотрудников Института была уволена, часть переведена в Москву. Вскоре решение об упразднении ЛОИИ было признано ошибочным. 11 марта 1955 года создается Ленинградский отдел Института истории АН СССР, а 27 апреля 1956 года восстанавливается и ЛОИИ АН СССР. В связи с разделением Института истории АН СССР на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории ЛОИИ 19 августа 1968 года становится Ленинградским отделением Института истории СССР АН СССР.

В 1992 году ЛОИИ АН СССР преобразуется в Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН. В 2000 г. институт получил самостоятельность и в соответствии с Постановлением Президиума РАН № 188 от 27.06.2000 года приказом по институту № 1 от 3.01.2002 года. был переименован в Санкт-Петербургский Институт истории РАН.

В соответствии с Постановлением Президиума РАН № 274 от 18.12.2007 года институт внутренним приказом № 104 от 01.10.2009 года переименован в Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт истории РАН с сохранением аббревиатуры СПбИИ РАН.

В 2011 году в соответствии с Постановлением Президиума РАН от 13.12.2011 года институт переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории РАН.

СПбИИ РАН, осуществляющий фундаментальные исследования в области отечественной и всеобщей истории, источниковедения и историографии, продолжает традиции петербургской научной школы историков, у истоков которой стояли П.М.Строев, Я.И.Бередников, К.Н.Бестужев-Рюмин, С.Ф.Платонов, А.С.Лаппо-Данилевский, Н.П.Лихачев, А.Е.Пресняков, И.М.Гревс и другие крупнейшие российские ученые. В Институте в разные годы работали академики Б.Д.Греков, Н.С.Державин, С.А.Жебелев, В.В.Струве, Е.В.Тарле, А.А.Фурсенко, члены-корреспонденты О.А.Добиаш-Рождественская, В.И. Рутенбург, В.А.Шишкин и Р.Ш.Ганелин, доктора наук Ю.Г.Алексеев, А.И.Андреев, О.Л.Вайнштейн, С.Н.Валк, А.И.Доватур, В.С.Дякин, О.Н.Знаменский, Д.П.Каллистов, Т.М.Китанина, А.И.Копанев, Ш.М.Левин, М.В.Левченко, Е.Э.Липшиц, А.Д.Люблинская, А.Г.Маньков, А.И.Молок, А.А.Нейхардт, Н.Е.Носов, Б.А.Романов, К.Н.Сербина, М.Е.Сергеенко, Е.Ч.Скржинская, И.И.Смирнов, Г.Л.Соболев, Ю.Г.Соловьев, В.И.Старцев, А.Л.Фрайман, И.П.Шаскольский, И.А.Шишова, В.М.Ковальчук и многие другие.

Первым заведующим ЛОИИ (заместителем директора Института истории АН СССР по Ленинградскому отделению) Постановлением Президиума АН СССР от 5 апреля 1936 года был назначен академик Б.Д.Греков, а после назначения его директором Института истории АН СССР с 20 февраля 1938 года по 1939 год эти обязанности исполнял д.и.н. профессор С.Н.Валк. С сентября 1940 года по сентябрь 1944 года заведующим ЛОИИ АН СССР являлся доктор исторических наук, профессор М.В.Левченко, а с сентября 1944 года по ноябрь 1945 года - доктор исторических наук Ю.П.Францов. Во время блокады Ленинграда уполномоченным ЛОИИ АН СССР с 22 марта 1943 года была кандидат исторических наук К.Н. Сербина, которая в дальнейшем с 3 декабря 1945 года по август 1947 года являлась временно исполняющей обязанности заведующей ЛОИИ АН СССР. Далее эту должность занимали кандидат исторических наук С.И.Аввакумов (август 1947 ггода - февраль 1949 года), доктор исторических наук И.С.Иванов (1950-1951 годы), временно исполняющий обязанности, кандидат исторических наук Б.М.Кочаков (28 апреля 1952 года - 1 февраля 1953 года), доктор исторических наук М.П.Вяткин (1953-1961 годы), доктор исторических наук, профессор Н.Е.Носов (сентябрь 1961 года - апрель 1981 года), доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН В.А.Шишкин (апрель 1981 года - апрель 1999 года), В.Н. Плешков (1999-2013 годы). С июня 2013 года Институт возглавляет доктор исторических наук, профессор Н.Н. Смирнов .

Первоначально Институт располагался в здании Библиотеки Академии наук (Биржевая линия, дом 1), а с 1966 года находится в бывшем особняке Н.П.Лихачева (Петрозаводская улица, дом 7).

В настоящее время в СПбИИ РАН работают 34 доктора и 29 кандидатов наук, в том числе член-корреспондент РАН И.П.Медведев. Доктор наук А.Н.Цамутали удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки». Доктор наук А.З Ваксер и кандидат наук С.И.Потолов являются лауреатами Государственной премии СССР, а член-корреспондент РАН И.П.Медведев - лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

При СПбИИ РАН действуют Санкт-Петербургское отделение Археографической комиссии РАН, Санкт-Петербургское отделение Научного совета РАН по историографии и источниковедению, Северо-Западное отделение Научного совета РАН «История социальных реформ, движений и революций», а также городская Византийская группа.