САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Образовательное учреждение. Старейший вуз России.

Санкт-Петербургский государственный университет основан указом императора Петра Великого в 1724 году. Ни один другой вуз России еще не перешагнул 290-летний рубеж своей истории. Особый статус первого вуза России закреплен Федеральным законом «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».

Поворотным моментом в судьбе Санкт-Петербургского университета стали события начала 1819 г., в результате которых завершился растянувшийся почти на сто лет период его первоначального развития, ознаменовавшийся, прежде всего, борьбой за надлежащий статус, начатой в середине XVIII в. М.В. Ломоносовым.

8 февраля 1819 г. по указу Александра I на базе Педагогического института был воссоздан Санкт-Петербургский университет, а точнее институту, объем и характер преподавания в котором не отличался от университетского, был придан надлежащий статус и возвращено имя Университета. Еще до 1819 г. в рамках Педагогического института, в основном из его же воспитанников, сформировалась группа преподавателей, которые были подлинным украшением русской науки и высшей школы, причем многих из них объединяли ярко выраженные просветительские взгляды. Лекции по политической экономии и праву читали профессора М.А. Балугьянский, А.П. Куницын, М.Г. Плисов; по статистике и географии К.Ф. Герман и К.И. Арсеньев; по философии и истории А.И. Галич и Э. Раупах.

С 1804 г. Университет занимал часть здания 12 коллегий - замечательного памятника русской архитектуры первой половины XVIII в., построенного по проекту архитектора Д.Трезини, - а в 1830 г. все здания было передано Университету.

Первоначально в воссозданном Университете было три факультета: историко-филологический, философско-юридический (позднее юридический) и физико-математический, которые делились на разряды; в 1854 г. к ним добавился факультет восточных языков. В таком составе факультетов Университет просуществовал до 1918 г. Впервые в российских университетах было проведено разделение факультетов на отделения, осуществлявшие более узкую специализацию студентов. Эта мера сыграла весьма заметную роль в истории отечественной высшей школы.

В ноябре 1819 г. был объявлен прием в Университет. Подали прошения 27 человек. Все, кроме одного, который имел удовлетворительный гимназический аттестат, были подвергнуты экзаменам. К 1829 г. в Университете числилось 132 студента. Занятия начинались в 8 часов утра и продолжались с двухчасовым перерывом до 6 часов вечера. Таким образом, студенты должны были слушать по 3-4 двухчасовые лекции ежедневно, кроме воскресенья. Срок обучения составлял три года. Студентам полагалось носить форменную одежду - синий мундир с красным воротником и петлицами, и синюю фуражку с малиновым околышком.

Волнения студентов Петербургского университета осенью 1861 г. стали первыми массовыми организованными выступлениями российского студенчества. В виде отклика на них произошли выступления студентов и других университетов, показавшие всю остроту "университетского вопроса" и необходимость коренной реорганизации российской высшей школы. Причем в условиях того времени борьба студентов за свои права приобретала, в определенной степени, политический характер. Многие представители либеральной профессуры сочувствовали студенческому движению.

В 1863 г. был принят новый университетский устав, действовавший до 1884 г. В его основу была положена идея автономии Университета как корпорации профессоров (оставаясь государственными учреждениями в сильно развитой бюрократической системе министерства народного просвещения царской России, полностью автономными университеты, разумеется, никогда не были). Главным, и в значительной степени независимым, органом управления Университета становился его Совет, в который по-прежнему входили все профессора. Совету принадлежало право выбора ректора, проректора, деканов, а так же профессоров на вакантные кафедры. Право утверждения в должности оставалось за министром, но в течение действия устава случаев с неутверждением ректора или деканов в Петербургском университете не было. Только при незамещении кафедры в течение года министр мог назначить профессора по своему усмотрению. Университетский совет получал возможность разделять факультеты на отделения, соединять и разделять кафедры, заменять одни из них другими, определять, какие предметы должны считаться обязательными или необязательными для студентов. Он же утверждал в ученых степенях, без последующего рассмотрения этого вопроса попечителем или министром, как было раньше. Вместе с увеличением значения Совета некоторую долю автономии получили и факультетские собрания (советы): их ведению были предоставлены все научные и учебные дела в пределах своего факультета.

Во второй половине XIX в. в Университете складываются и получают развитие всемирно известные научные школы: П.Л. Чебышева - в математике, Э.Х. Ленца - в физике, Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова - в химии, А.Н. Бекетова - в ботанике, И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского - в эмбриологии, И.М. Сеченова - в физиологии, В.В. Докучаева - в почвоведении, А.А. Иностранцева - в геологии, Ф.Ф. Соколова - в антиковедении, К.Н. Бестужева-Рюмина - в отечественной истории, Н.И. Кареева - в истории Европы, В.П. Васильева и В.Р. Розена - в ориенталистике.

С конца 60-х годов XIX в. при Университете возникают научные общества. В 1868 г. было образовано Общество естествоиспытателей; в 1869 г. - Русское Химическое общество, созданное при деятельном участии Д.И. Менделееве и переименованное по его инициативе в 1878 г. в Русское Физико-Химическое общество. Позднее возникают Филологическое, Антропологическое и Историческое общества, Ботанический сад и Астрономическая обсерватория. В 1893 г. был создан Химический институт; двумя годами позже в зданиях Университета А.С. Попов продемонстрировал первый в мире радиотелеграф; в 1901 г. открылся первый в России Физический институт.

Петербургский университет стоял у истоков высшего образования для женщин в России. В 1878 г. при участии его профессоров были открыты Высшие женские курсы, получившие название "Бестужевские" по имени их первого директора профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Позднее курсы вошли в состав Университета.

В конце XIX - начале XX в. в Университете работали известные отечественные ученые - математики А.А. Марков, А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов, физики О.Д. Хвольсон, Д.С. Рождественский, астроном С.П. Глазенап, климотолог А.И. Воейков, химики Н.А. Меншуткин, Д.П. Коновалов. Большой вклад внесли университетские ученые в развитие гуманитарных наук. Восточный факультет стал крупнейшим в России центром ориенталистики. Труды выдающихся ученых-востоковедов С.Ф. Ольденбурга, Д.А. Хвольсона, П.К. Коковцева, Б.А. Тураева, В.В. Бартольда, Ф.И. Щербатского и других снискали Университету мировую славу.

Исследования филологов А.А. Шахматова, Н.Я. Марра, Н.С. Державина, С.А. Жебелева, историков С.Ф. Платонова, М.И. Ростовцева, философов В.С. Соловьева, А.И. Введенского, социолога М.М. Ковалевского, юристов В.А. Сергеева, А.И. Градовского, экономиста И.И. Кауфмана и многих других занимают видное место в истории гуманитарных наук.

Санкт-Петербургский университет сыграл важную роль в развитии отечественной общественно-политической мысли и культуры. Здесь учились представители утопического социализма М.В. Буташевич-Петрашевский, критик и мыслитель Д.И. Писарев, демократ, писатель и философ Н.Г. Чернышевский, известные политические деятели различной ориентации: П.А. Кропоткин, Д. Благоев, П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский, П.Б. Струве. В 1891 г. экстерном за курс юридического факультета сдал экзамены В.И. Ленин .

В Университете получили образование писатели И.С. Тургенев, Г.И. Успенский, Л.Н. Андреев, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.В. Вересаев, Я. Райнис, поэты А.А. Блок, Н.С. Гумилев, композиторы и музыканты М.И. Глинка, И.Ф. Стравинский, А.К. Глазунов, Е.А. Мравинский, художники М.А. Врубель, Н.К. Рерих, А.Н. Бенуа, И.А. Билибин, В.Д. Поленов, Н.Н.Ге, И.Э. Грабарь, Г.С. Верейский, театральные деятели С.П. Дягелев, А.И. Сумбатов-Южин, В.И. Качалов, А.П. Брянцев и ряд других выдающихся представителей отечественной и мировой культуры.

В 1916 г. профессорско-преподавательский состав Университета состоял из 379 человек (81 профессор, 200 приват-доцентов, 81 ассистент); студентов числилось 6 394 человека, из них: на юридическом факультете - 3 500, на физико-математическом - 2 177 (на естественном разряде - 1200, на математическом - 977), на историко-филологическом - 605, на восточном - 112.

1917 год открыл новый этап в истории Петербургского университета, этап бурных потрясений и тяжелейших испытаний, радужных ожиданий и горьких разочарований. Ученые Университета приветствовали Февральскую революцию, видя в ней залог прогресса науки и культуры, улучшения условий своей деятельности. Однако этим надеждам на перемены не суждено было сбыться: в условиях войны и надвигавшейся хозяйственной катастрофы Временному правительству было уже не до высшего образования. И к осени 1917 г. ощущение безысходности ситуации овладевает многими видными учеными. Неудивительно поэтому, что Октябрьскую революцию большинство научной интеллигенции, в том числе и ученые Университета, не поддержало. Конфронтация с Советской властью имела своим следствием многочисленные необоснованные аресты университетских ученых по подозрению в антисоветской деятельности. Но самые большие потери Университет понес от голода и тяжелых условий жизни в Петрограде в годы гражданской войны. Значительная часть его сотрудников была вынуждена покинуть страну и оказалась в эмиграции. И все же Университет сумел благодаря своим замечательным ученым выстоять и сохранить высокое положение в научно-педагогической жизни общества. В условиях радикальной ломки старой высшей школы университетская профессура выступила против насаждения революционных методов обучения, смогла отстоять и традиционные методы обучения, подготовить себе достойную научную смену. Жизнестойкость университетского коллектива в эти нелегкие годы проявилась не только в его способности преодолевать многочисленные трудности, выходить с наименьшими потерями из навязанных сверху структурных и идеологических преобразований, но и в активном научном творчестве, в организации новых научных институтов, кафедр, лабораторий, появлении новых научных направлений и школ. При этом университетские ученые занимались не только фундаментальными проблемами науки, но и охотно откликались на запросы и нужды практики.

Начавшееся с конца 20-х годов наступление против старой интеллигенции не обошло стороной и Ленинградский университет, многие ученые которого были арестованы в связи с "академическим делом". 30-е годы стали временем беспрецедентного вмешательства партийных и советских органов в университетскую жизнь. Одна за другой в Университете проходили кампании по выявлению "чуждых элементов" и "врагов народа". Многие видные ученые ЛГУ были в эти страшные годы репрессированы. Тем не менее, профессора и преподаватели прилагали все усилия, чтобы поддержать присущий Университету высокий уровень подготовки специалистов. Удивительной психологической особенностью тех лет было то, что ученые, несмотря на весь ужас положения, работали много, упорно, даже с увлечением, получали важные научные результаты.

Великая Отечественная война явилась для Университета, как и для всей страны, суровым испытанием его физических, интеллектуальных и нравственных сил. В первые же дни войны на фронт ушли сотни универсантов, а с конца июня началась запись добровольцев в народное ополчение. Более 2 500 универсантов - студентов, аспирантов, преподавателей и служащих - сражались на фронтах, многие из них не вернулись с этой самой кровопролитной войны в истории человечества. Одновременно на всех факультетах, кафедрах и лабораториях развернулась научно-исследовательская работа по выполнению оборонных заказов. Сотрудники и студенты ЛГУ помогали укреплять обороноспособность города, несли дежурство в командах местной противовоздушной обороны, возводили оборонительные укрепления на подступах к Ленинграду. Не прекращались и учебные занятия, хотя число студентов сократилось в несколько раз. Голодная смерть и болезни вырвали из университетского коллектива более 30 профессоров и 60 доцентов.

В марте 1942 г. ЛГУ был эвакуирован в Саратов, где в сложнейших условиях наладил свою научную и учебную деятельность. Оставшийся в осажденном Ленинграде небольшой коллектив сотрудников сумел сохранить огромные научные и культурные ценности Университета. В июне 1944 г. ЛГУ вернулся из эвакуации в родной город. В короткий срок были восстановлены сильно пострадавшие от бомбежек и обстрелов университетские здания и помещения, и 2 октября 1944 г. в Университете возобновились учебные занятия.

Первые послевоенные годы в жизни Университета характеризовались взлетом научно-исследовательской мысли, появлением новых ярких имен, выдающимися научными открытиями. Особенно бурно развивались в это время астрофизика, математика, механика, физика, химия, биология, геология. Однако поступательное развитие науки в ЛГУ, как и в стране в целом, было заторможено целым рядом идеологических кампаний. Под флагом развернувшейся в сране кампании по борьбе с "буржуазным космополитизмом" шельмовались и изгонялись из Университета многие известные ученые. Избиение университетских кадров достигло своего апогея в период "ленинградского дела".

Принятый в середине 50-х годов политическим руководством страны курс на десталинизацию и демократизацию советского общества самым положительным образом отразился на характере научно-педагогической деятельности ЛГУ. В университетской науке шло в это время интенсивное слияние смежных дисциплин, внедрение математических методов в области естественных и гуманитарных наук. На основе целого ряда правительственных постановлений были организованы новые проблемные лаборатории и институты. Выдающихся научных достижений в 60-70-е годы добились университетские физики, математики, химики, биологи, геологи, географы. Существенные изменения произошли и в научной деятельности сотрудников гуманитарных факультетов, где пришлось преодолевать тяжелое наследие догматизма. Создание новых факультетов, институтов, кафедр и лабораторий, бурное развитие университетской науки, необходимость совершенствования учебного процесса поставили вопрос о строительстве университетского центра в Старом Петергофе. Тогда, в 60-х годах, казалось, что это лучшее и перспективное место для Университета. Но в действительности все оказалось сложнее.

В последние годы коллектив Санкт-Петербургского университета, используя новые возможности и преодолевая многочисленные трудности, делает все от него зависящее, чтобы сохранить и утвердить свое лидирующее положение в российской высшей школе. В это сложное время были созданы новые факультеты, кафедры, лаборатории, учебные и научные центры. Его уникальные научно-педагогические школы не только доказали свою жизнеспособность, но и получили дальнейшее развитие. Учитывая особую значимость Санкт-Петербургского государственного университета как российского и международного центра образования, науки и культуры, и в связи с 275-летием со дня его основания, Правительство Российской Федерации приняло 1 ноября 1997 г. специальное постановление "О Санкт-Петербургском государственном университете". Это не только признание заслуг нашего Университета в прошлом и настоящем, но и поддержка его стремления стать ведущим классическим университетом ХХI в. Над реализацией этой стратегической задачи и работает сегодня многотысячный коллектив Университета.

Сегодня Санкт-Петербургский университет — это научно-образовательный центр мирового значения. СПбГУ постоянно расширяет и наращивает базу для развития научной и учебной деятельности: создан уникальный Научный парк, постоянно пополняется богатейшая Научная библиотека им. М. Горького, лучшая университетская библиотека России, открыт комплекс музеев и многое другое.

В университете работает около 12 тысяч сотрудников и обучается более 30 тысяч человек. Ученые СПбГУ ведут научные исследования практически во всех областях знаний, осуществляют экспертную и консультационную деятельность, активно сотрудничают с коллегами в России и за рубежом. Использовать возможности 21 ресурсного центра могут не только ученые и студенты СПбГУ, но и коллеги из всех стран мира: Университет открыт к сотрудничеству и активно интегрирован в мировое научное и образовательное пространство.

В 2015 году СПбГУ впервые вошел в мировой репутационный рейтинг университетов Times Higher Education и сразу попал в группу вузов, занимающих 71–80 места, в числе 100 наиболее авторитетных и престижных университетов мира с лучшей академической репутацией.

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