«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

«Санкт-Петербýргские вéдомости» — старейшая регулярная русская газета. Стала заменой газете «Ведомости», выходившей периодически в 1702–1727. Газета была передана в ведение Академии наук и получила название «Санктпетербургскіе вѣдомости»; выходила в Санкт-Петербурге с 1728 дважды в неделю, с 1831 — ежедневно. С 1847 начинает сдаваться в аренду частным лицам. До появления в 1756 «Московских ведомостей» была единственной газетой. Первоначально публиковались официальные документы, новости и объявления, однако при редакторе А. Н. Очкине (с 1836) «С.-П. в.» стали освещать как общественно-политические, так и экономические, научные и культурные события. С 1863 при редакторе В. Ф. Корше газета приобретает либеральное направление; появляются постоянные политический и литературные отделы. После появившейся статьи против реформы образования Д. А. Толстого в 1875 была передана в ведение Министерства народного просвещения. В 1914 «С.-П. в.» переименованы в «Петроградские ведомости», в 1917 издание прекратилось.

Лит. : Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: указ. к содержанию... Л., СПб., 1987–2019. Шерих Д. Ю. Визитная карточка Петербурга. Жизнь от Петра до Путина в зеркале «Санкт-Петербургских ведомостей». М., 2009. В. М. Потякина.