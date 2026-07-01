САНДУНОВСКИЕ БАНИ

Публичные бани в Москве, основанные знаменитым актером С.Н. Сандуновым в 1808 году. Действуют до сих пор. Находятся на углу Неглинной улицы и Сандуновского переулка.

История создания

В начале 1800-х годов актер Сила Николаевич Сандунов, используя деньги от свадебных подарков императрицы Екатерины II (она покровительствовала его жене, оперной певице Елизавете Урановой), купил участок земли на берегу Неглинки и начал здесь строительство бань. Этот проект вызвал конфликт между супругами. Елизавета Семеновна не отдала мужу часть свадебных бриллиантов, но Сандунов все же смог найти недостающую сумму. Строительство было продолжено. В 1808 году Неглинные (в народе Сандуновские) бани были открыты для посетителей, среди которых были и представители знати, и богатые купцы.

Обновление бань

Бани не пострадали в 1812 году во время большого пожара в Москве, а после смерти Силы Сандунова в 1820 году несколько раз меняли своих владельцев, пока в 1869 году их не приобрел купец Иван Григорьевич Фирсанов. После его смерти в 1881 году Сандуны перешли его дочери Вере Ивановне Фирсановой и оставались собственностью семьи вплоть до 1917 года.

Вера Ивановна вместе со вторым мужем, офицером Алексеем Ганецким решила реконструировать бани. В 1894 году для этого был нанят известный архитектор Б.В. Фрейденберг. Он, при участии архитектора С.М. Калугина, полностью перестроил здание бань.

Между Звонарским и Сандуновским переулками появился новый банный комплекс. У Сандунов была теперь своя мощная электростанция, своя артезианская скважина, своя водокачка на берегу Москвы-реки в Нижнем Лесном переулке. Также был создан водопровод с хорошей очистной системой. Фасады бань были украшены в стиле эклектики с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики, классицизма и фабричного стиля. Обновленные Сандуновские бани предстали перед посетителями в 1896 году.

В банях существовали разные отделения: от 5-копеечного простонародного до дорогого дворянского. Были также отдельные номерные отделения, цены которых варьировались от 60 копеек до 5 рублей. Самые дорогие из них состояли из пяти комнат. Ожидающие своей очереди могли воспользоваться одним из пяти отдельных залов. Гордость бань составлял «Помпеевский» зал с обширным бассейном, облицованным английским фарфором, русской парильней, сухой ирландской и турецкой банями.

Современность

В 1944 году прославленные Сандуны подверглись новой реконструкции, которая коснулась технической системы и внутреннего оформления. Сейчас банный комплекс состоит из нескольких зданий на Неглинной улице. В 1991 году Сандуновские бани получили статус памятника архитектуры города Москвы. Они являются одними из четырех дореволюционных бань, работающих в Москве и поныне.