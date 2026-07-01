САНД ЖОРЖ

Французская писательница, драматург, литературный критик и журналистка.

Детство и юность

Семейная история Жорж Санд является не только важной частью ее биографии, но и ключом к пониманию ее жизненной позиции и мотивации к литературной деятельности. В связи с этим, ее детским годам следует уделить особое внимание.

Отец Авроры – Морис Дюпен, военный, получивший офицерский ранг во время Итальянской кампании. Его мать, Мария-Аврора Саксонская, была незаконнорожденной дочерью известного французского полководца графа Морица Саксонского, внебрачного сына Августа II Польского, и его любовницы Мари де Верьер (настоящая фамилия Ренто). Долгое время Мориц не признавал отцовство, и лишь обращение к дофине Марии Жозефине Саксонской позволило Марии-Авроре, бабушке Жорж Санд, называться «внебрачной дочерью маршала Франции графа Морица Саксонского» и получить его наследство. Во втором браке с Луи-Клодом Дюпеном де Франкёй она родила сына Мориса, отца Жорж Санд. Мать Амандины Авроры – Антуанетта-София-Виктория Делаборд, с которой Морис Дюпен познакомился, когда та была любовницей его начальника. София-Виктория, дочь птицелова, была танцовщицей и обладала хватким характером, который позволил ей закрепиться в статусе спутницы нескольких влиятельных военных. Брак Мориса Дюпена, дальнего родственника правящей династии, и простолюдинки Делаборд вызвал большое неудовольствие Марии-Авроры Саксонской. Рождение общего ребенка, Авроры, названной в ее честь, смягчило бабушку Жорж Санд. Смерть Мориса в 1808 г. заставила Софию-Викторию переехать к Марии-Авроре, однако отношения между женщинами постепенно снова ухудшились. Наконец, повинуясь требованиям свекрови, София покинула ее поместье в Ноане, оставив ей на попечение свою младшую дочь Аврору.

Как впоследствии вспоминала Жорж Санд, отъезд Софии оставил глубокую рану в ее сердце, которое разрывалось между матерью и бабушкой. Приезжая в Париж, Аврора виделась с Софией-Викторией, но эти встречи были кратковременны и редки. Тем не менее, томясь по материнской любви, юная Дюпен решила бежать из поместья в Ноане, однако этот замысел не увенчался успехом. В качестве ответа на бунт внучки Мария-Аврора решила отправить ее в монастырь. Этот замысел нашел поддержку у Софии-Виктории, что глубоко ранило ее дочь, не ожидавшей от матери такой холодности и отстраненности.

12 января 1818 г. Аврора поступила в Августинский католический монастырь. Романтические настроения, ранее выражавшиеся в идее побега и идеалистического воссоединения с матерью, здесь нашли свое воплощение в крайней увлеченности Санд мистическим направлением католицизма. В результате она решила посвятить себя Богу, однако настоятелю монастыря удалось отговорить ее от этой идеи. Вскоре Мария-Аврора забрала внучку из религиозного заведения, решив выдать ее замуж. Однако этот план не осуществился. В 1820 г. Аврора получила право управления имуществом парализованной Марии-Авроры, а в декабре 1821 г. бабушка Жорж Санд скончалась.

Еще при жизни бабушки Аврора получила блестящее светское образование. Обретя относительную независимость вследствие ухудшившегося здоровья Марии-Авроры, она посвятила себя изучению философской литературы, особенно восхищаясь Руссо. В этот период она знакомится со Стефаном Ажассоном де Грансань, ставшим ее первой любовью. Однако эти отношения долго не продлились. В 1822 г. Аврора вышла замуж за Казимира Дюдевана, незаконного сына барона Дюдевана. После свадьбы в Париже пара поселилась в Ноане, где Казимир занялся управлением обширного наследства своей супруги. Сильное увлечение мужем быстро сменилось разочарованием в их браке. Рождение сына Мориса также не скрепило их отношения. В 1827 г. Аврора вновь встретила свою первую любовь, Стефана Ажассона де Грансань, от связи с которым родилась дочь Соланж. Констатировав разность интересов, вкусов и жизненных целей, Жорж Санд решила окончательно разойтись с мужем. Оставив поместье в управление Казимиру в обмен на ренту, она отправилась в Париж. В тот период Аврора не могла официально развестись с мужем, поэтому формально она состояла в браке с Казимиром до 1836 г., когда бракоразводный процесс был завершен.

Литературная деятельность

Переехав в Париж в 1831 г., Аврора Дюпен превратить свое хобби в профессию. Представив Анри де Латушу, главному редактору газеты «Фигаро» свой роман «Эме», Аврора получила предложение о сотрудничестве в этом издании. Вместе с любовником Жюлем Сандо, ради которого в том числе она перебралась в столицу, она работала в начале 1830-х над романами «Комиссионер» и «Роз и Бланш». В этот же период Аврора уже самостоятельно создает роман «Индиана». Сандо отказался публиковать его под своим именем. Аврора решила поступить привычным для литераторов образом – взяла псевдоним. Появление Жорж Санд в литературном мире Франции было воспринято с восторгом, ведь роман «Индиана» пользовался настоящим успехом. Следующая работа Авроры, роман «Лелия», вызвал настоящий скандал, ведь его содержание затрагивало запретные во французском обществе темы. Несмотря на шквал критики, у произведения нашлись и защитники. В этот же период Жорж Санд знакомится с Альфредом де Мюссе, итогом болезненной связи с которым стали его «Исповедь сына века» (1836) и ее «Она и он» (1859). В 1840-х Аврора создала «Спиридион», «Консуэло», «Графиня Рудольштадт», «Странствующий подмастерье», «Мельник из Анжибо». Работа над ними проходила на фоне ее романа с Фредериком Шопеном, отношения с которым нашли отражение в «Лукреции Флориани».

Еще до революции 1848 г. Жорж Санд симпатизировала идеям социализма, являясь последовательницей и поклонницей философии Пьера Леру. Победа Республики была встречена ею с большим воодушевлением. В частности, в этот период она редактировала «Бюллетень Республики». Она публиковала заметки, посвященные рабочему классу, правам женщин и др. С установлением Второй империи Жорж Санд активно выступала в защиту республиканских деятелей. С наступлением реакции в произведениях писательницы стали отчетливо прослеживаться антиклерикальные настроения. Опубликованный в газете «Ла Пресс» роман «Даниэлла» привел к закрытию издания. В 1850-е и 1860-е гг. Санд продолжала работать над различными романами, постановками для своего небольшого театра в Ноане, автобиографичными заметками и вела обширную корреспонденцию. События Парижской коммуны 1871 г. были оценены ею негативно.

Жорж Санд скончалась от последствий кишечной непроходимости в 1876 г. в своем поместье в Ноане.