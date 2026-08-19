САНЧО IV ХРАБРЫЙ

Сáнчо IV Хрáбрый ( исп. Sancho IV el Bravo) (12.05.1258, Вальядолид — 25.04.1295, Толедо) — король Кастилии и Леона с 1284. Участвовал в управлении Леоно-Кастильским королевством с середины 1270-х, когда после гибели старшего брата Фернандо де ла Серда стал наследником своего отца Альфонсо Х Мудрого . В 1281 женился на леонской аристократке Марии де Молина, но этот брак долгое время считался незаконным из-за близкого родства супругов. В начале 1280-х началось противостояние с Альфонсо Х Мудрым, который планировал передать права на престол детям (инфантам) Фернандо де ла Серда. Конфликт привел к расколу при дворе. На кортесах в Вальядолиде в 1282 значительная часть знати, церковь и представители городов выразили поддержку С. IV Х. После смерти Альфонсо Х в 1284 С. IV Х. был коронован, а на кортесах в Севилье и Вальядолиде получил признание подданных. В 1285 вой­ска берберской династии Маринидов вторглись на Пиренейский п-ов и осадили Херес-де-ла-Фронтера. С. IV Х. организовал военный поход на юг полуострова, чтобы отразить нападение. Во внутренней политике король столкнулся с оппозицией части знати, поддерживавшей притязания инфантов де ла Серда. Они опирались на поддержку королей Португалии и Арагона. В 1288 по приказу С. IV Х. был убит королевский майордом Лопе Диас де Аро, сеньор Бискайи, возглавлявший противников короля. Брат С. IV Х., инфант Хуан, также активный участник антикоролевской коалиции, был заточен в тюрьму. Отношения с Португалией и Арагоном урегулировали благодаря соглашениям о браках инфанта Фернадо с Констансой, дочерью короля Диниша I , и инфанты Исабель с Жауме II Арагонским. В 1291–1295 С. IV Х. в союзе с Гранадским эмиратом и Арагоном воевал против Маринидов. В 1292 ему удалось захватить Тарифу, в 1294 для ее защиты был объявлен крестовый поход.

При С. IV Х. продолжилась работа над «Историей Испании» Альфонсо Х (до 1289), были выполнены переводы на старокастильский язык энциклопедического трактата Брунетто Латини «Tesoro», катехизиса «Про­светитель» Гонория Августодунского .

Лит.: Nieto Soria J. M. Sancho IV. Palencia, 1994; Gutiérrez Baños F. Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo. Burgos, 1997. Г. А. Попова.