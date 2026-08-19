САНЧО IV

Сáнчо IV ( исп. Sancho IV) (ок. 1043 — 04.06.1076, Пеньялен) — король Памплоны ( Наварры ) с 1054. Получил трон после гибели своего отца, короля Гарсии III, в битве при Атапуэрке (1054). Первые четыре года от имени С. IV правила его мать, Эстефания де Фуа. В союзе с дядей, Рамиро, королем Арагона , С. IV организовал военный поход в Сарагосу против эмира ал-Муктадира и заставил его платить ежегодную дань. В 1067 в Наварру вторгся Санчо II Сильный и захватил области Буреба, Монтесе-де-Ока и Панкоробо. В 1076 брат С. IV, Рамон Гарсес, организовал заговор против короля, в результате которого он был убит в Пеньялене. На престол Памплоны был приглашен король Арагона Санчо V, и королевство перестало существовать до 1134.

Лит .: Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. T. 1. Pamplona, 1972. P. 254–274; Ubieto Arteta A. «Tenentes» en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII. Valencia, 1973. Г. А. Попова.