САНЧЕС ПЕДРО

Сáнчес ( исп. Sánchez; Санчес Перес-Кастехон), Педро (род. 29.02.1972, Мадрид) — политический и государственный деятель Испании. Из обеспеченной семьи. С 1993 — член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Экономист по образованию, преподавал на факультете права и экономики в Университете Камило Хосе Села (2008–2013), доктор философии (2012). Член городского совета Мадрида (2004–2009). Депутат нижней палаты парламента в 2009–2011, 2013–2016 и с 2019. Генеральный секретарь ИСРП (2014–2016 и с 2017). В 2018–2020 возглавлял испанское правительство меньшинства, с января 2020 — правительство ИСРП и коалиции «Объединившись, мы можем». Основными задачами правительств С. является обеспечение высоких темпов экономического роста, снижение безработицы, особенно среди молодежи, решение территориальных проблем, переход на цифровую экономику, защита окружающей среды, обеспечение равноправия женщин и мужчин, снижение напряженности в отношениях с властями Каталонии путем диалога. Главным направлением внешней политики остается взаимодействие со странами ЕС. Президент Социалистического интернационала (с ноября 2022).

Соч .: Manual de resistencia. Barcelona, 2019. Д. И. Юшина.