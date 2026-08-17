ДРО

ДРО (настоящая фамилия и имя Ка­на­ян Дра­ста­мат Мар­ти­ро­со­вич) - армянский военный и политический деятель.

Окон­чил (1902 год) русскую гим­на­зию в Эри­ва­ни (ны­не Ере­ван); обу­чал­ся в во­енном учи­ли­ще в Пя­ти­гор­ске. В 1903 году всту­пил в пар­тию «Даш­нак­цу­тюн». За­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей тер­ро­ри­стических ак­тов (по­ку­ше­ния на ба­кин­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра М. А. На­ка­шид­зе, глав­но­на­чаль­ст­вую­ще­го гражданской ча­стью на Кав­ка­зе Г. С. Го­ли­цы­на и других).

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ко­ман­до­вал 2-м Армянским доб­ро­вольческим от­ря­дом в со­ста­ве российской ар­мии на Кав­каз­ском фрон­те. В но­ябре 1920 года на­зна­чен во­енным ми­ни­ст­ром даш­нак­ско­го пра­ви­тель­ст­ва Ар­ме­нии. В 1921 году при­нял уча­стие в вы­сту­п­ле­нии про­тив советской вла­сти, по­сле про­ва­ла ко­то­ро­го эмиг­ри­ро­вал в Ру­мы­нию. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны со­труд­ни­чал с на­цис­та­ми (во­пре­ки по­зи­ции «Даш­нак­цу­тюн»). Из во­ен­но­плен­ных-ар­мян сфор­ми­ро­вал Армянский ле­ги­он, вое­вав­ший в со­ста­ве вер­мах­та.

По­сле вой­ны жил в Ли­ва­не. При под­держ­ке Американского национального комитета ар­мян без ро­ди­ны за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом на по­сто­ян­ное ме­сто­жи­тель­ст­во в Ев­ро­пе и Аме­ри­ке ар­мян из чис­ла пе­ре­ме­щён­ных лиц. В 1947 году на все­мир­ном съез­де «Даш­нак­цу­тюн» оп­рав­ды­вал своё со­труд­ни­че­ст­во с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей тем, что его дея­тель­ность по­зво­ли­ла спа­сти жизнь многим плен­ным ар­мя­нам, в том числе ком­му­ни­стам. По­лу­чил про­ще­ние пар­тии. Скон­чал­ся в США, ку­да при­был на ле­че­ние. В мае 2000 года прах Дро с государственными по­чес­тя­ми пе­ре­за­хо­ро­нен в городе Апа­ран (Ар­ме­ния).