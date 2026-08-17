ДРО
ДРО (настоящая фамилия и имя Канаян Драстамат Мартиросович) - армянский военный и политический деятель.
Окончил (1902 год) русскую гимназию в Эривани (ныне Ереван); обучался в военном училище в Пятигорске. В 1903 году вступил в партию «Дашнакцутюн». Занимался организацией террористических актов (покушения на бакинского генерал-губернатора М. А. Накашидзе, главноначальствующего гражданской частью на Кавказе Г. С. Голицына и других).
В годы Первой мировой войны командовал 2-м Армянским добровольческим отрядом в составе российской армии на Кавказском фронте. В ноябре 1920 года назначен военным министром дашнакского правительства Армении. В 1921 году принял участие в выступлении против советской власти, после провала которого эмигрировал в Румынию. В годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами (вопреки позиции «Дашнакцутюн»). Из военнопленных-армян сформировал Армянский легион, воевавший в составе вермахта.
После войны жил в Ливане. При поддержке Американского национального комитета армян без родины занимался устройством на постоянное местожительство в Европе и Америке армян из числа перемещённых лиц. В 1947 году на всемирном съезде «Дашнакцутюн» оправдывал своё сотрудничество с нацистской Германией тем, что его деятельность позволила спасти жизнь многим пленным армянам, в том числе коммунистам. Получил прощение партии. Скончался в США, куда прибыл на лечение. В мае 2000 года прах Дро с государственными почестями перезахоронен в городе Апаран (Армения).