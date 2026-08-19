САНА

Сáна — столица и крупнейший город Йемена , особая административная единица и центр провинции (мухафаза) Амана-эль-Асма. Население — 3,2 млн человек (2022). Расположена в широкой долине, пересекающей горное плато Джебель (2400 м над уровнем моря).

Возникла как поселение во II–I вв. до н. э. В IV в. — один из очагов христианства в Аравии . В 520-х — столица Химьяра. Крупный политический и экономический центр и перевалочный пункт, связывавший доисламскую Южн. Аравию с греко-римским Средиземноморьем, Вост. Африкой и Южн. Азией. В середине VII — середине IX в. — центр наместничества в составе Омейядов халифата и Аббасидов халифата , в конце IX — начале XI в. — столица самостоятельной династии Яфуридов. В 1189–1238 — под властью Айюбидов , в дальнейшем — различных южноаравийских династий. В 1517–1547 и 1635–1872 — резиденция независимых имамов зайдитов , в 1547–1635, 1872–1918 (фактически — до 1911) — главный город вилайета Османской империи . В 1918–1948 — столица Йеменского Мутаваккилийского королевства, в 1962–1990 — Йеменской Арабской Республики, с 1990 — Йемен­ской Республики.

По письменным источникам известно о башнеобразном замке-дворце Гумдан (II в.) и соборе византийского типа («церковь аль-Калис», 547) — оба снесены около 630. При Омейядах стали возводиться мечети колонного типа. Архитектурный облик со­временной С. определяет ансамбль Старого города (мадина), обнесенного каменной стеной, с цитаделью (каср), монументальными «Вратами Йемена» (Баб аль-Яман; символ С.), кварталами традиционной застройки c 4–5-этажными кирпичными и глинобитными плоскокровельными башенными домами XI в., караван-сараями, общественными банями. Сохранилось около 100 исторических мечетей, в том числе Большая соборная (ал-Джами‘ ал-кабир, основана около 629–630, нынешнее здание — с 670-х; с 1925 библиотека с хранилищем старинных рукописей, в том числе фрагменты Корана VII в.). При Османах С. расширялась к западу, строились такие здания, как мечеть аль-Бакирийя (1595); замок-дворец Дар аль-Хаджар (XVII в.).

С начала 1960-х С. стремительно развивается, сохраняя традиционную планировку. Появилось несколько университетов (Санский, с 1970, Аль-Иман, с 1993 и др.) и музеев (Национальный, с 1971, военный, с 1984, традиционных искусств и ремесел и др.). После 2000 возведены мечеть Салиха (2008; 6 минаретов), современные отели с бизнес-комплексами, спортивные сооружения и др. В ­2010-е значительный приток мигрантов из сельской местности вызвал стремительный рост численности горожан. В начале 2015, в ходе вооруженного конфликта между правительственными силами и зайдитской военизированной группировкой хуситов, С. захвачена последними и с марта подвергается авиабомбардировкам коалиции арабских государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией , от которых значительно пострадал Старый город (включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Лит .: S.an‘ā’: An Arabian Islamic City / Ed. R. B. Serjeant, R. B. Lewcock. London, 1983; Lewcock R. B. The Old Walled City of S.an‘ā’. Paris, 1986; Bonnenfant P . Les Maisons tours de Sanaa. Paris, 1989. Т. К. Кораев.