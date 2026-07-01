САН- ЖОРЖЕ, ЗАМОК (Castelo de São Jorge)

Замок 8–16 вв. в Лиссабоне.

Расположен на наиболее высоком из холмов, господствующим над Лиссабоном. Поселение на месте замка, согласно археологическим данным существует с 6 в. до н.э. Последовательно здесь обитали финикийцы, греки, карфагеняне, римляне.

В сер. 5 в. завоёвано свевами, затем вестготами. В 8 в. город перешёл под власть мусульман и стал называться Аль-Ушбуна или Лиссабона. Арабские описания отмечают наличие укрепления со стенами, центра политической и военной власти города. Однако так называемая Маврская стена замка была возведена в позднеримский период, при арабах реконструирована и расширена.

В 10–11 вв. квадратное в плане укрепление со стороной 60 м было окружено стенами общей длиною ок. 200 м, усиленными башнями с воротами.

В 1147 г. после трёхмесячной осады замок был взят войсками Афонсу I Энрикеша при поддержке североевропейских крестоносцев. Осада описана участником, английским крестоносцем.

В 1179–1183 гг. замок успешно противостоял войскам мусульман, наводнившим земли между Лиссабоном и Сантареном. Начиная с 13 в. Лиссабон – столица королевства. При короле Динише (ок. 1300) маврское укрепление было перестроено в королевский дворец (Paço Real da Alcáçova). Землетрясения 1290, 1344 и 1356 гг. нанесли ему значительный ущерб.

Замок подвергся кастильской осаде в феврале-марте 1373 г. В 1373–1375 гг. построена новая стена замка (стена Фернанду). Во время третьей португало-кастильской войны при Фернанду был осаждён в марте 1382 г. В ходе кризиса 1383–1385 гг. в течение долгого времени осаждался войсками Хуана I в 1384 г. Предположительно при Жоане I замок получил наименование в честь покровителя европейского рыцарства.

Замок пострадал от землетрясений 1531, 1551, 1597 и 1699 гг. С постройкой в 16 в. нового королевского дворца стал использоваться как казармы; в 1580–1640 гг. – в качестве тюрьмы. При восстановлении независимости в 1640 г. алкайд замка Мартин Афонсу Валенте сдал его восставшим по приказу вице-королевы Португалии Маргариты Савойской.

Перенос королевской резиденции, а в особенности землетрясение 1755 г. привели к разрушению замка. В период пребывания французской армии использовался Ж.А. Жюно как штаб-квартира (1807).

Признан национальным памятником 16.06.1910. К середине 20 в. находился в руинированном состоянии.

Обширные реставрационные работы в 1940-х и в конце 1990-х гг. придали ему средневековые черты. Стены имеют 18 башен, 12 из них с воротами. Ныне туристический объект.

Автор статьи А.П. Черных