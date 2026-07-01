САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Сан-Томé и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи) — островное государство, расположенное на одноименном архипелаге в Гвинейском заливе. Площадь — 964 км. кв. Численность населения — 220 тыс. человек (2023). Столица и крупнейший город — Сан-Томе . Официальный язык — португальский, как разговорный язык большинство населения использует форру — диалект португало-креольского языка. Выделяются несколько групп населения, происхождение которых связано с различными этапами колонизации островов: лузо-африканцы — потомки португальских колонистов и африканских рабов; анголариш — потомки рабов, вывезенных из Анголы; форруш — потомки рабов, освобожденных в результате отмены рабства; португальцы и др. Христианство исповедуют около 80 % населения, большинство составляют католики.

Унитарная полупрезидентская республика. Президент избирается на 5 лет, может занимать должность не более двух сроков подряд. Законодательная власть принадлежит однопалатной Национальной ассамблее (55 депутатов). Срок полномочий депутатов — 4 года. Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством, кандидатуру премь­ер-министра выдвигает президент из представителей партии, обладающей большинством в Национальном собрании. В стране действует многопартийная система, свобода слова и собраний.

До открытия португальцами в 1471 острова не были населены. Первое постоянное поселение на о. Сан-Томе было заложено в 1493, на о. Принсипи — в 1500. Для работы на плантациях сахарного тростника сюда вначале завозили евреев-сефардов с Пиренейского п-ова, с 1515 С.-Т. и П. служили перевалочным пунктом для работорговцев. Для работы на плантациях начинает широко применяться труд африканских рабов. Португальцы не препятствовали активной метисации населения, белые колонисты часто брали в жены африканок, освобожденных рабынь. Мулаты могли занимать посты в колониальной администрации. В 1546 мулаты и белые колонисты были уравнены в правах. Бежавшие с плантаций рабы создавали в горной местности свободные поселения, в XVI–XVII вв. неоднократно происходили восстания рабов.

В XVIII в. возделывание сахарного тростника перестало приносить прежний доход, на островах стали внедрять новые культуры — кофе и какао. К началу XX в. С.-Т. и П. стали крупнейшими производителями какао в мире. Хотя рабство было отменено Португалией в 1876, на островах продолжали пользоваться принудительным трудом, завозили законтрактованных рабочих из Анголы, чье положение мало отличалось от рабского.

С началом деколонизации Африки в Габоне было создано Движение за освобождение С.-Т. и П. (МЛСТП, 1960).

После «революции гвоздик» 25 апреля 1974 в Португалии С.-Т. и П. получили независимость — 12 июля 1975 была провозглашена Демократическая Республика С.-Т и П., МЛСТП стала правящей и единственной партией, а ее лидер — Мануэл Пинту да Кошта стал первым президентом. Переход к многопартийности был осуществлен в 1990, когда была принята новая конституция. В 1991 первые многопартийные парламентские выборы выиграла оппозиционная Партия демократической конвергенции — группа отражения. Президентом был избран бывший премьер-министр — Мигел Тровоада (переизбран в 1996).

На президентских (2021) и парламентских выборах (2022) победу одержало Независимое демократическое движение (НДД). Президентом был избран его кандидат — Карлуш Вила-Нова, должность премьер-министра занимает генеральный секретарь НДД — Патрис Тровоада. МЛСТП — Социал-демократическая партия (такое название она носит с 1990) — главная оппозиционная партия.

Лит. : Позднякова А. П . Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи. М., 2012; Seibert G. Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, Socialismo e Democratização em São Tomé e Príncipe. Lisboa, 1999. А. В. Воеводский.