САН-САЛЬВАДОР

Сан-Сальвадóр — cтолица Республики Сальвадор , политический административный, научный и культурный центр страны; название города переводится как «Святой Спаситель». Основан испанским конкистадором П. де Альварадо (1525) на месте индейского поселения Кускатлан. B XVI–XIX вв. — административный центр территории Сальвадора в генерал-капитанстве Гватемала, в 1834–1839 — столица федерации Соединенные провинции Центральной Америки, после ее распада (1841) — столица Республики Сальвадор. Население — более 690 тыс. человек, вместе с пригородами — более 2,2 млн (2021). Исторический центр сохранил планировку колониальной эпохи. На главной площади расположены Кафедральный собор, церкви Сан-Эстебан и Ла-Канделария (конец XIX в.), базилика Саградо-Корасон-де-Хесус (1901–1913), Паласио Насиональ, монумент Спасителю и др. В С.-С. сосредоточены: Сальвадорская академия, академия истории (1925), академия изящных искусств, университет Сальвадора (1841), Центрально-американский университет Хосе Симеон Каньяса (1965), Центрально-американский технологический институт (1969), Католический университет; музеи: национальный (1940), антропологии им. Д. Гусмана (1883), естественной истории (1976), народного искусства (1997), вооруженных сил (2002), изобразительного искусства (2003); театры: Национальный (1911–1917), «Президентский (1971), «Луис Пома» (2003).

Лит. : Энциклопедия «города и страны» (сводное). М., 2008; Энциклопедия. Латинская Америка. М., 2013. Л. А. Ивкина.