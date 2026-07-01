САН-МАРИНО

Сан-Мари́но (Республика Сан-Марино) — государство-анклав на Апеннинском п-ове, граничащее с итальянскими областями Эмилия-Романья и Марке. Площадь — 61,19 кв. км. Численность населения — 33 812 человек (2022). Самой высокой точкой и символом С.-М. является гора Монте Титано (739 м). Территория разделена на 9 округов — крепостей (castelli). Официальный язык — итальянский. С.-М. является членом ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, ОБСЕ, Межпарламентского союза и других международных организаций. С.-М. не входит в Европейский союз, но является частью еврозоны. В 2020 ВВП на душу на населения составил 45 320 долларов США, доля промышленности в структуре ВВП — 33,5 %, сферы услуг — 25,8 %, госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — 15,2 %, торговли — 13,3 %.

В С.-М. существует институт коллегиального главы государства в форме диархии. Два капитана-регента избираются на полгода однопалатным парламентом — Большим и генеральным советом. Первые упоминания о существовании диархии восходят к XIII в. До 2-й половины XV в. высшая власть в С.-М. принадлежала Аренго, собранию глав семей. Пока количество граждан оставалось небольшим, Аренго удавалось управлять жизнью коммуны. Постепенно функции Аренго были перераспределены в пользу Большого и генерального совета, в котором насчитывалось 60 советников. Парламент Республики до сих пор состоит из 60 депутатов, они избираются всеобщим и прямым голосованием сроком на 5 лет. Первые всеобщие выборы в Большой и генеральный совет проводились в 1906. Женщины получили право голоса в 1959. В ­С.-М. действует пропорциональная избирательная система. Существуют постоянно действующие комиссии Большого и генерального совета. С 2006 их насчитывается четыре. Комиссии решают разные вопросы. Например, первая из них рассматривает широкий спектр проблем — от конституционного права до защиты культурного наследия и проведения научных исследований. Большой и генеральный совет может создавать временные комиссии по более узким вопросам. В С.-М. существует 10 государственных секретарей (министров). Их выбирает парламент из числа депутатов. Государственные секретари образуют Государственный конгресс, исполнительный орган, который подотчетен Большому и генеральному совету. Судебную власть прежде осуществлял Совет двенадцати, который впервые упоминается в документах конца XV — начала XVI в. Он состоит из 12 членов Большого и генерального совета. В настоящее время выполняет преимущественно административные функции.

С.-М. считается самой древней республикой Европы. Согласно легенде, в 301 св. Марин основал коммуну, где христиане могли скрываться от преследований. Замок Сан-Марино упоминается в источнике середины VIII в. В XIII в. С.-М. — это город-крепость. В 1463 в ходе борьбы с представителями рода Малатеста , правившего в Римини, под контроль С.-М. перешли замки Серравалле, Фьорентино, Доманьяно, Монте­джардино и Фаэтано, являвшиеся частью владений Малатеста. В середине XV в. С.-М. упоминается как республика. Здесь были распространены антипапские гибеллинские настроения. В 1503 Чезаре Борджиа захватил Республику. Смерть папы Александра VI и ослабление позиций семейства Борджиа способствовали сохранению независимости Республики. В 1509 папа Юлий II гарантировал безопасность С.-М. В 1540-е государи соседних земель пытались захватить Республику. В 1549 герцог Урбино помог жителям С.-М. отразить нападение правителя Веруккьо. После смерти Франческо Мариа II, последнего герцога Урбино из династии делла Ровере, его владения попали под контроль Папского государства, а Республика утратила своего традиционного союзника. Папа Урбан VIII гарантировал свободу С.-М. В 1631 Республика стала анклавом внутри Папского государства. Начался период упадка С.-М. В 1739 папские вой­ска оккупировали его территорию. В феврале 1740, узнав о сопротивлении жителей С.-М., папа Климент XII принял решение признать независимость Республики.

В ходе Наполеоновских вой­н территория Республики не была включена ни в Циспаданскую республику, ни в Итальянское королевство 1805–1814 . Наполеон I считал С.-М. символом республиканской свободы и сохранил его неприкосновенность. Капитаны-регенты отказались от предложенного им территориального расширения, что способствовало сохранению независимости С.-М. в ходе Венского конгресса 1814–1815 . Во время волнений в Романье в 1820–1821, 1830–1831 и 1845 многие заговорщики скрывались на территории С.-М. После падения Римской республики в июле 1849 Дж. Гарибальди посетил Республику по пути из Рима в Равенну. Во время Рисорджименто в С.-М. не было выступлений за присоединение к единому итальянскому государству. При этом идеи объединения итальянских земель и освобождения окружающих С.-М. территорий от папского владычества были популярны среди его жителей. 22 марта 1862 между Итальянским королевством и С.-М. была подписана конвенция о добрососедстве. После завершения Рисорджименто внутренняя и внешняя политика Италии оказывала непосредственное влияние на происходящее в С.-М., его экономика стала зависеть от итальянской. В 1915 Республика вступила в Первую мировую вой­ну на стороне Антанты. С 1922 в С.-М. действовала Сан-Маринская фашистская партия. Декретом капитанов-регентов от 17 января 1923 Большой и генеральный совет был распущен, проведены внеочередные выборы, по итогам которых наибольшее количество мест получила фашистская партия. На протяжении всего «фашистского двадцатилетия» первым капитаном-регентом оставался Дж. Гоци. В 1939 был обновлен договор с Италией, в котором подчеркивалось, что Рим признает С.-М. суверенным государством. В ходе Второй мировой вой­ны Республика заявила о нейтралитете. После краха фашистского режима в Италии в июле 1943 в С.-М. произошел государственный переворот, фашистская партия была распущена. В июне 1944 территория С.-М. подверглась бомбардировке со стороны британских ВВС.

В послевоенные годы в С.-М. были сильны позиции левых партий. На выборах 1945 победу одержала коалиция коммунистической и социалистической партий. Ей удавалось сохранять большинство в Большом и генеральном совете до переворота 1957, в результате которого к власти пришла коалиция христианских демократов и отколовшейся от социалистов Независимой социалистической партии С.-М. В 1983 были установлены дипломатические отношения между С.-М. и Европейским экономическим сообществом. В 1991 стороны подписали соглашение о создании таможенного союза. С 1985 в С.-М. существует Университет Республики Сан-Марино. Трансформация партийно-политической системы Италии начала 1990-х оказала влияние на функционирование партийной системы С.-М. В отличие от итальянских аналогов, христианско-демократическая и социалистическая партии ­С.-М. продолжили свое существование, но на политической арене появился ряд новых партий и объединений.

С 2008 исторический центр С.-М. и гора Титано внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм относится к основным источникам дохода.

Лит .: Garosci A . San Marino: mito e storiografia tra i libertini e il Carducci. Milano, 1967; Spadolini G . San Marino l’idea della Repubblica con documenti inediti dell’archivio di P.Villari. Firenze, 1989; Foresti F. Quella nostra sancta libertà. Lingue storia e società nella Repubblica di San Marino. San Marino, 1998; Нестеров А. Г . Республика Сан-Марино перед вызовами XXI века // Россия и государства Апеннинского полуострова на современном этапе: доклады Института Европы РАН. М., 2012. Т. 285. С. 97–104. Е. А. Кимленко.