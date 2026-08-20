САН-ХОСЕ

Сан-Хосé ( исп . San Jozé) — столица и крупнейший город Коста-Рики , административный центр провинции Сан-Хосе. Расположен в центральной долине центрального Плато и окружен горами Таламанка с юга и вулканами с севера. Основан в 1738 и рос как центр производства кофе. В 1820 получил статус города, с 1823 — столица Коста-Рики. Численность населения — около 350 тыс. человек (2022). Центр автомобильных (через город проходит Панамериканское шоссе) и железных дорог. Международные аэропорты: Хуан-Сантамария и Тобиас-Боланьос Пальма.

Из-за позднего основания города в нем мало испанской колониальной архитектуры, присущей другим латиноамериканским столицам. В 1884 ­С.-Х. стал первым городом в Латинской Америке с электрическим освещением. Среди достопримечательностей — кафедральный собор, Национальный театр, построенный по образцу Парижской оперы, Национальный дворец. Национальный музей известен своими археологическими и историческими экспозициями. В городе располагается старейший и крупнейший из четырех университетов страны. С.-Х. выделяется из латиноамериканских городов относительно высоким уровнем жизни, общественной безопасностью, он один из наименее криминализированных городов в регионе.

Лит. : Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь. М., 2002. В. П. Казаков.