САН-ФРАНЦИССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945

Сан-Францисская конферéнция 1945 — учредительная конференция Организации Объединенных Наций , проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 в Сан-Франциско, Калифорния, во исполнение решений конференции в Думбартон-Оксе (1944) и Ялтинского соглашения (1945). В работе конференции, созванной от имени СССР, США, Великобритании и Китая, приняли участие 50 государств, подписавшие 1 января 1942 Декларацию Объединенных Наций, а также страны, впоследствии присоединившиеся к ней и объявившие вой­ну фашистскому блоку. Вместе с экспертами, штатом делегаций и секретариатом общее число участников конференции достигало 3500 человек, ее деятельность освещали свыше 2500 представителей прессы, наблюдателей от различных организаций. Первоначально на конференцию были приглашены 46 государств. 30 апреля 1945 были направлены приглашения правительствам БССР, УССР и Аргентины, 5 июня — Дании. Польша вступила в число первоначальных членов ООН 15 октября 1945 (ко времени открытия конференции не существовало общепризнанного польского правительства).

Участники конференции внесли поправки в предложения, подготовленные в Думбартон-Оксе, относительно общих вопросов, принципов, целей ООН, ее структуры, полномочий органов, расширения прав Международного суда. Обсуждение поправок проходило в условиях острых разногласий, в особенности по вопросам о порядке голосования в Совете Безо­пасности, полномочиях Генеральной Ассамблеи, о международной опеке. В итоге компромисса утвержден принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности, который защищала советская делегация.

Устав Организации Объединенных Наций вместе со Статутом Международного суда, который является составной частью Устава, принят единогласно. 26 июня 1945 состоялось его подписание. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 (День Объединенных Наций).

Лит .: Крылов С. Б . История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста Устава Организации Объединенных Наций (1944–1945). 2-е изд. М., 1960; Советский Союз в Организации Объединенных Наций: В 2 т. Т. 1 / Под ред. А. С. Протопопова. М., 1965; Организация Объединенных Наций. Сб. документов. М., 1981; Исраэлян В. Л . Дипломатия в годы вой­ны (1941–1945). М., 1985. М. М. Сиротинская .