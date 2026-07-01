САМОЙЛОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА

Графиня, муза К.П. Брюллова .

Ранние годы и замужество

Состояла в родстве с такими фамилиями, как Скавронские, Палены, Потемкины и Литта. Отец – генерал граф Павел Петрович Пален. Мать – Мария Павловна Скавронская. Была последней из рода, из которого происходила императрица Екатерина I . Мария была падчерицей российского государственного и военного деятеля Джулио Литты, второго супруга своей матери. В 1839 году, когда Литта скончался, его внучка Юлия стала наследницей его огромного состояния.

История брака родителей девушки была романтической. Мария и Павел поженились против воли своих родных, после чего Мария оставила блестящую столицу и последовала за мужем, участвовавшем со своим полком в военных походах. Во время одного из них, в 1803 году и появилась на свет Юлия. Однако через год ее родители разошлись – Мария Павловна не вынесла гарнизонной жизни. Вместе с дочкой она возвратилась в Петербург. Через несколько лет женщина стала женой генерала Ожаровского и переехала в Париж. Отец Юлии был впоследствии женат дважды, у девочки было четверо сводных сестер и брат. Она же большей частью воспитывалась дедушкой и бабушкой – супругами Литта.

В начале 1820-х годов Юлия стала фрейлиной. В начале 1825 года состоялось ее бракосочетание с богатым, молодым и красивым военным графом Николаем Самойловым. Молодой человек хотел жениться на другой, однако его мать настаивала на свадьбе с богатой наследницей Юлией. Неудачно начавшийся, брак скоро стал давать трещины. Пара часто ссорилась, граф много кутил, а графиню подозревали в изменах (имел место даже разлад в ее отношениях с бабушкой). В итоге через два года супруги по-дружески разошлись, граф вернул Юлии ее приданое.

Между Италией и Россией

После этих событий молодая графиня покинула Россию, обустроившись в Милане. Здесь она сдружилась и стала покровительствовать многим деятелям искусства, среди которых композиторы Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти , Джоаккино Россини, Джованни Пачини и др.

Вскоре в римском салоне З. Волконской Самойлова свела знакомство с художником Карлом Брюлловым. Между молодыми людьми завязался роман. Юлия Павловна помогала мастеру связями и финансами, он изображал ее на своих картинах (на знаменитом «Последнем дне Помпеи» Брюллов изобразил ее в четырех женских образах). Вдвоем они много путешествовали.

В конце 1820-х годов после смерти бабушки Самойлова стала владелицей имения Графская Славянка недалеко от российской столицы. Усадьбу для Юлии перестроил брат Карла Брюллова Александр. После окончания работ графиня поселилась там. Славянка стала местом собрания многих деятелей культуры. Здесь обсуждались злободневные темы, читались стихи, гости от души танцевали и веселились. Сама Юлия Павловна отличалась эпатажным поведением. Слава о ее выходках дошла до Николая I , после чего графиня была вынуждена вернуться в Италию.

В 1839 году после смерти своего деда Самойлова стала еще богаче, чем прежде. Вновь вернувшись на родину, она встретила там Карла Брюллова, ранее приехавшего из Италии и ставшего профессором Академии художеств. Тогда же имел место его непродолжительный брак с Эмилией Тимм. После развода мастер многими осуждался, верным его другом оставалась графиня Самойлова. В начале 1840-х она по настоянию родных решила примириться с мужем, однако этому не суждено было произойти, так как Николай вскоре скончался.

После этого Юлия Павловна всерьез обосновалась в любимой Италии, также посещая свои виллы во Франции и Швейцарии. Вместе с ней уехал Брюллов. С Самойловой жили и ее приемные дочери Джованина и Амацилия Пачини.

Последние годы

1845 год стал временем разрыва между графиней и живописцем. Это произошло по инициативе Самойловой. Вскоре она сочеталась браком с красавцем-певцом Пери. Это замужество лишало ее российского подданства, Юлия Павловна вынужденно продала свои имения и владения на родине. Однако все это оказалось напрасно, так как молодой супруг вскоре скончался от чахотки.

В 1863 году, уже обитая в Париже, Самойлова стала супругой в третий раз – ее избранником был граф Шарль де Морнэ. Получив потерянный в 1840-е графский титул, Юлия Павловна продолжала жить отдельно. За это она содержала супруга, потратив на это практически все свое состояние.

Яркая и эпатажная, графиня скончалась весной 1875 года во французской столице. Погребена на кладбищ Пер-Лашез, рядом со своим вторым супругом.