САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Русская актриса. Лауреат Премии жюри Каннского кинофестиваля.

Становление

Бабушка и дедушка будущей актрисы по отцовской линии погибли в Ленинграде во время блокады . Отец Татьяны Евгений Валерианович был актером театра и кино, народным артистом СССР. Мать Зинаида Ильинична Левина была электротехником. У Татьяны был младший брат Алексей, так же связавший свою жизнь с актерской профессией. Когда девочке было три года, семья перебралась в Москву.

Таня, с детских лет по примеру отца мечтавшая об актерской профессии, изначально усиленно занималась балетной хореографией в студии при Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Ее данные и талант балерины оценила Майя Плисецкая , звавшая девушку продолжить обучение в Большом театре. Однако в 1953 году Татьяна стала студенткой Щукинского училища, где занималась в течение трех лет. Здесь она встретила своего первого мужа Василия Ланового, брак с ним продлился два года (1956-1958). В студенческие годы состоялся и кинодебют Самойловой в картине 1955 года «Мексиканец» (реж. В. Каплуновский).

Признание

Вторая роль актрисы в фильме М. Калатозова о Великой Отечественной войне «Летят журавли» (1957) стала самой знаменитой в ее карьере. Партнером Самойловой в картине, поставленной по пьесе Виктора Розова, стал Алексей Баталов. В 1958 году фильм, представленный на 11-м Каннском кинофестивале, взял главный приз – «Золотую пальмовую ветвь», став единственным советским фильмом, получившим эту награду. Самойлова же удостоилась Премии жюри фестиваля и приобрела огромную популярность у зрителей.

После фурора в Каннах актриса стала студенткой ГИТИСа, после чего до 1960-го служила в различных театрах (имени Маяковского, имени Вахтангова). В 1958 году Татьяна Евгеньевна вновь вышла замуж, ее избранником стал журналист и литератор Валерий Осипов. По его рассказу Калатозов снял картину «Неотправленное письмо» (1959), где опять сыграла Самойлова. В начале 1960-х она снялась еще в нескольких кинофильмах. Актрису в своей картине «Они шли на Восток» (1964) решил задействовать известный постановщик Джузеппе де Сантис , однако та не смогла выехать в Италию. В итоге съемки проходили на Полтавщине. В следующем году Татьяна Евгеньевна удостоилась звания заслуженной артистки республики. Тогда же она поступила на службу в Театр-студию киноактера, где блистала в главных ролях (в 1992-м перешла в Театр современной пьесы). Знаковой для Самойловой стала роль Анны Карениной в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года. В 1968 году она развелась со вторым мужем и сочеталась браком с Эдуардом Машковичем, работавшем в театре киноактера. Супруги прожили вместе до 1973 года, в 1969 году у них родился сын Дмитрий, ставший впоследствии врачом.

В 1970-е Татьяна Евгеньевна продолжила работу в кино, снявшись в нескольких картинах. Однако затем в ее кинокарьере случился длительный перерыв. На экранах она появилась только в 2000 году в ленте А. Атанесяна «24 часа». Затем участвовала еще в нескольких картинах, среди которых «Московская сага» (2004). Фильм 2008 года «Нирвана» (реж. И. Волошин) стал последним в карьере актрисы. В 1990 году Самойлова присутствовала в качестве почетного гостя на кинофестивале в Каннах, здесь она получила премию за творческий вклад. В 1992 году стала народной артисткой РФ. В 2002-м Татьяна Евгеньевна удостоилась российской кинопремии «Золотой орел», в 2009-м ей был вручен Орден Почета.

Артистка скончалась в день своего рождения в 2014 году. Погребена на московском Новодевичьем кладбище.