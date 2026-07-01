САМОЙЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Фрейлина российского императорского двора при Екатерине II , графиня.

Семейная и придворная жизнь

Родилась в 1763 году. Ее отец - князь Сергей Алексеевич Трубецкой, мать - Елена Васильевна Несвицкая, дочь петербургского губернатора.

Службу при дворе императрицы Екатерина начала в 19 лет - в 1782 году ее пожаловали во фрейлины.

Сначала девушку собирались выдать замуж за голландского посланника, находившегося в то время в Петербурге, но в результате этот брак так и не состоялся. В январе 1786 года вышла замуж за графа Александра Николаевича Самойлова, вскоре ставшего генерал-прокурором Правительствующего Сената. Это был известный деятель екатерининской эпохи, к тому же племянник Григория Потемкина .

Во время войны с Турцией 1787-1791 годов находилась вместе с мужем в Бендерах, при главной квартире князя Потемкина. Тогда они пользовались немалым расположением Григория Александровича и Екатерины Великой.

Однако отношения внутри семьи Самойловых были далеки от идеальных. Еще в столице ходили многочисленные слухи о любовных похождениях Екатерины Сергеевны, о наличии немалого количества поклонников, которым она позволяла себе отвечать взаимностью. Романы ее не оставались тайной для двора. Дошло до того, что сам великий князь Константин Павлович на одном из приемов, устроенных Самойловой, позволил себе таким неподобающим образом высказаться о ее репутации, что сама Екатерина II отправила его под арест.

Уже к 1793 году Екатерина Сергеевна и Александр Николаевич фактически перестали жить вместе. Разумеется, такое любопытное событие не осталось без внимания государева двора. Так, за 1796 год имеются следующие интересные записи: “...Самойлова очень больна после преждевременных родов; третьего дня, возвратившись домой из театра, она упала на лестнице и в ту же ночь родила на седьмом месяце” (письмо княгини А.А. Голицыной); “Жена графа Самойлова только что разрешилась от бремени сыном, который, как утверждают, появился на свет раньше срока. Генерал-прокурора это не слишком радует, так как он не живет с женой, но она тем не менее обнаруживает удивительную плодовитость” (письмо Ф.В. Ростопчина С.Р. Воронцову).

У Екатерины Сергеевны родилось трое сыновей и две дочери. Дочерей своих она воспитывала в строгости, не позволяла им выезжать в свет без своего разрешения. Так она стремилась уменьшить влияние праздной светской жизни на их воспитание.

Скончалась в Петербурге в 1830 году.