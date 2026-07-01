САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Граф, последний представитель графского рода Самойловых, капитан лейб-гвардии Преображенского полка .

Биография и карьера

Николай Александрович Самойлов родился в 1800 году. Его родители - Александр Николаевич и Екатерина Сергеевна Самойловы . Как положено дворянину, Николай получил прекрасное домашнее образование. Кроме того, юноша был очень хорош собой. Он был зачислен в 4-ю конноартиллерийскую роту, в 1814 году переведен в Преображенский полк. Служил адъютантом при А.П. Ермолове , в 1817 году вместе с ним принимал участие в посольстве в Персию. С 1821 года Николай Самойлов служил флигель-адъютантом при самом императоре.

В 1825 году его карьера чуть было не оборвалась в связи с расследованием дела декабристов . Дело в том, что имя Самойлова прозвучало в показаниях Никиты Муравьева. Однако следствие установило, что к событиям на Сенатской площади и деятельности тайных обществ он никакого отношения не имел. Ходили слухи, что имя его оттуда вычеркнули по высочайшему приказу. Так или иначе, для Николая Самойлова все разрешилось благополучно.

В 1825 году император благословил брак Николая Самойлова с графиней Юлией Пален, дочерью генерала Палена, одной из богатейших невест своего времени. Тем не менее, искренних теплых чувств друг к другу жених с невестой, похоже, не испытывали. На заключении брака настояли родители. Церемония была исключительно светской. Закономерно, что брак оказался неудачным - супруги прожили вместе около года, после чего разъехались, и Николай вернул приданое. В последующие годы они постоянно ссорились, их отношения были предметом оживленных пересудов при дворе. Супругам приписывали то окончательный развод, то примирение. Ситуация разрешилась в 1834 году, когда Юлия окончательно оставила мужа и уехала за границу.

Самойлов же вышел в отставку еще в 1827 году, дослужившись до полковника. Жил в первопрестольной, нередко бывал в своем имении Смеле, время от времени ездил в Киев, Одессу, Харьков. В целом, вел праздный образ жизни, кутил, играл и проматывал немалое свое состояние. О богатырской силе Николая в своем произведение «Путешествие в Арзрум» писал великий Пушкин .

В 1842 году граф скончался от удара в российской столице, был погребен при Александро-Невской лавре. Детей у него не было, никаких прямых наследников не имел. Таким образом, графский род Самойловых пресекся.