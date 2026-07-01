САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Граф, российский государственный деятель, генерал-прокурор Правительствующего Сената в 1792-1796 гг.

Биография и карьера

Родился в 1744 г. Был племянником Григория Потемкина .

Его военная служба началась в 1760 г. в Семеновском полку в качестве рядового. Офицерское звание получил незадолго до войны с Турцией, начавшейся в 1768 г. За мужество, проявленное в боях, был награжден орденом Святого Георгия 4 класса. С 1775 г. Самойлов совмещал военную службу с придворной, будучи назначенным камер-юнкером, а затем правителем дел Императорского совета.

Александр Николаевич принимал участие и в следующей русско-турецкой войне 1787-1791 гг. В частности, командовал частью войск, штурмовавших Очаков. За это был награжден Георгием 2 класса. Орден Св. Александра Невского получил за участие в таких сражениях, как взятие крепостей Каушаны, Килии и Бендеры. Участвовал и в знаменитом штурме Измаила в 1791 г., за что его удостоили ордена Святого Владимира 1 степени. Все это время он был одним из ближайших в окружении Григория Потемкина. Когда светлейший князь неожиданно скончался в 1791 г., именно Самойлов занимался переговорами с турками в Яссах, пока к месту действия не прибыл Безбородко. Самойлов выступил в роли вестника о благополучном для России завершении этих переговорах. Именно он привез в столицу известие о заключении удачного Ясского мирного договора. За это Екатерина наградила его высшим российским орденом - Святого Андрея Первозванного, а также пожаловала 30 тысяч рублей.

В 1786 г. Александр Николаевич женился на Екатерине Сергеевне Трубецкой . Брак их оказался не слишком удачным, и в 1793 г. они фактически расстались. У пары родилось пятеро детей - три сына и две дочери.

В 1792 г. Самойлов вступил на новую должность - генерал-прокурора Правительствующего Сената. Этот ответственный пост он совмещал с обязанностями государственного казначея. Екатерина Великая доверяла Самойлову, признавая и высоко ценя его рвение и умения. Эти высокие посты Самойлов занимал вплоть до смерти императрицы. В 1793 г. ему был пожалован графский титул.

При Павле I положение Самойлова при дворе несколько изменилась. Ему пришлось уйти в отставку с упомянутых выше постов, однако граф сохранил членство в Императорском совете.

Скончался в 1814 г. Погребен в Николо-Одринском монастыре.