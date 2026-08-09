САМОКВАСОВ Дмитрий Яковлевич

Историк государства и права, археолог, архивист.

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1868). Магистерская диссертация: «Древние города России: Историко-юридическое исследование» (1873). Докторская: «История русского права» (1877). Доцент (1873), экстраординарный (1874), ординарный (1883) профессор, декан юридического факультета (1887-91), ректор (1891-92) Варшавского университета. Управляющий Московского архива Министерства юстиции (1892-1911). Приват-доцент, сверхштатный ординарный профессор Московского университета (1894-1903).

Известен своими археологическими открытиями, в первую очередь раскопками кургана Черная могила (под Черниговом). Стремился синтезировать историю государства и права и археологию. Выступал за централизацию архивной системы. Выдвинул скифскую версию происхождения русского народа.

Сочинения:

Древние города России. Историко-юридическое исследование. СПб., 1873;

История русского права. Вып. 1-2. Варшава, 1878-1884;

Происхождение Московского государства (история порядка великокняжеской власти в Московском государстве). Варшава, 1886;

История русского права. Университетский курс. Кн. 1-3. Варшава, 1888-1896;

Исследования по истории русского права. Вып. 1-2. М., 1896;

О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов. М., 1897;

Проект архивной реформы и современное состояние окончательных архивов в России. М., 1902;

Архивное дело в России. Кн. 1-2. М., 1902;

Происхождение русского народа. М., 1908;

Археология, история и архивное дело России в переписке Д.Я. Самоквасова (1843-1911) / Состав., вступ. ст. и комм. С.П. Щавелева. Курск, 2007.