САМОФРАКИЯ (др.-греч. Σαμοθρᾴκη, Σάμος Θρηϊκίη ‒ Самос Фракийский)

Остров в северной части Эгейского моря у берегов Фракии между островами Лемнос , Имброс и Фасос .

Площадь Самофракии составляет 178 кв. км, высшая точка – г. Фенгари (1611 м.). Остров обитаем с неолита, Геродот называет его жителей пеласгами; позже появляются фракийцы. Ок. 700 г. до н.э. заселяется греками с Самоса, которые постепенно смешались с фракийским населением; отсюда происходит название Самос Фракийский. Остров не имел большого политического значения, так как на Самофракии нет большого естественного порта, а большая часть острова непригодна для земледелия. В Саламинской битве самофракийский флот выступил на стороне персов, затем остров входил в состав обоих Афинских союзов.

Известность Самофракии принесли святилище и мистерии Кабиров, пользовавшиеся большой популярностью в античном мире. Их патроном была македонская царская семья (до 168 г. до н.э.), затем несколько эллинистических правителей, построивших несколько зданий, позже из уважения к древним мистериям римляне дали острову статус свободного города. Святилище кабиров располагалось на северном берегу острова и было открыто для всех посетителей. В эпоху Римской империи слава святилища еще больше возросла, и Самофракия стала крупным религиозным центром, принимавшим паломников со всех концов империи. Желающие принять посвящение в мистерии искали покровительства и защиты богов и бессмертия.

На Самофракии в 1863 г. была найдена знаменитая статуя Ники, сейчас хранящаяся в Лувре. «Деяния апостолов» сообщают, что ап. Павел провел на Самофракии одну ночь по пути в Македонию.

Иллюстрация :

Ника Самофракийская.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев