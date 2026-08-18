САМАРИН, ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ

Самáрин, Юрий Фёдорович (21.04[03.05].1819, Санкт-Петербург — 19[31].03.1876, Берлин) — российский публицист, общественный деятель, славянофил.

Родился в богатой дворянской семье, получил домашнее образование. Окончил Московский университет, защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (1844), в которой содержалась критика католичества и протестантизма. Эти идеи впоследствии легли в основу славянофильской критики «западной цивилизации». В 1846 назначен помощником чиновника МВД Я. В. Ханыкова по работе в Риге в комитетах для устройства быта лифляндских крестьян и с целью ревизии городского самоуправления. За сочинение «Письма из Риги», содержавшего критику прибалтийского немецкого дворянства, в 1849 заключен в Петропавловскую крепость.

После внушения Николая I был направлен на службу в Симбирскую губернию, однако прибалтийскому («остзейскому») вопросу уделял большое внимание и в последующие годы (в 1868–1876 за границей были опубликованы «Окраины России»). В ноябре 1849 переведен в Киев чиновником особых поручений, с 1852 — глава канцелярии киевского военного губернатора Д. Г. Бибикова .

С началом крестьянской реформы (см. Крепостного права отмена ) вошел в Самарский губернский комитет в качестве члена от правительства. Разработал собственный проект Положения, в котором отстаивал принципы постепенности и освобождения крестьян с землей. В 1859–1860 — член Редакционных комиссий. Работал в комиссии по изучению крестьянского вопроса в Царстве Польском , вместе с Н. А. Милютиным разработал «Положение об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском» (1864). В период Великих реформ (см. Реформы Александра II ) уделял внимание земским и городским делам в Москве, устройству народных школ в деревне (Тульская и Самарская губернии). В развитие идей славянофильства отстаивал идею крестьянской общины как фундамента развития православной русской цивилизации (полемика с А. И. Герценом ). Внес вклад в развитие и популяризацию философии славянофилов, составил и издал первое собрание сочинений А. С. Хомякова . Почетный член Московского университета (1868). В 1866–1876 — гласный Московской городской думы.

Соч. : Сочинения. Т. 1–10, 12. М., 1877–1911.

Лит. : Нольдэ Б. Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926; Назарова Т. А. Общественно-политические взгляды Ю. Ф. Самарина. М., 1998; Цимбаев Н. И. Ю. Самарин — человек реформы // Исторические записки. 2012. Т. 132. № 14. Ю. Л. Михайлова.