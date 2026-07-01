САМАРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Биография и государственная служба

Родился в известной дворянской семье (его дядей был известный деятель славянофильского движения Ю.Ф. Самарин). Обучался на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил в 1891 г. Затем он поступил на военную службу в 1-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду, где пребывал в течение одного года.

С 1893 по 1899 гг. Самарин – земский начальник Бронницкого уезда Московской губернии. С 1893 по 1908 гг. продвинулся по иерархической лестнице от коллежского секретаря до действительного статского советника. В 1900 г. он получает придворное звание камер-юнкера (с 1906 г. – камергер, с 190 г. – егермейстер). С 1899 по 1908 г. служил предводителем дворянства в Богородском уезде Московской губернии, с 1912 г. входил в состав Государственного совета. С началом Первой мировой войны работал в структурах российского Красного Креста, отвечал за эвакуацию населения прифронтовой зоны в тыл.

В июле 1915 г. А.Д. Самарин был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. Его кандидатура была предложена великим князем Николаем Николаевичем (младшим) и начальником военно-походной канцелярии императора князем В. Н. Орловым. Входил в состав Совета министров под руководством И.Л. Горемыкина , против деятельности которого активно выступал и даже явился подписантом письма ряда министров, направленного против Горемыкина. Кроме этого, А.Д. Самарин выступал резко против нахождения Г. Распутина при императорском дворе и его влияния на государственные дела. А.Д. Самарин оказался замешан в скандале, связанном с епископом Тобольским Варнавы (Накропиным), который без санкции Святейшего Синода допустил прославление в лике святых митрополита Иоанна (Максимовича) в Тобольске. А.Д. Самарин выступил за смещение Варнавы с епископской кафедры, но благодаря вмешательству митрополита Питирима (Окнова) Варнава остался в своей должности.

В сентябре того же, 1915 г., А.Д. Самарин был смещен с должности обер-прокурора Святейшего синода. Общественная реакция в России на это событие было преимущественно негативной.

После отставки А.Д. Самарин продолжил работу в российском обществе Красного Креста. С конца 1916 г. являлся председателем постоянного совета Объединенных дворянских обществ.

После Февральской революции 1917 г. Самарин был избран председателем Московского епархиального съезда. В июне того же года участвовал в чрезвычайном епархиальном съезде духовенства и мирян. Его кандидатура была выдвинута на пост московского митрополита группой мирян, в которую входили в том числе князь Е. Н. Трубецкой и С. Н. Булгаков. По результатам голосования он уступил будущему Патриарху Тихону (Белавину), но это был первый случай в истории Русской Православной Церкви, когда кандидатом на одну из высших церковных должностей стал мирянин.

С 1918 г. Самарин – председатель Совета объединенных приходов Москвы. Выступал против декрета об отделении Церкви от государства.

В 1918 г. был арестован советскими властями в Брянске и доставлен в Москву, некоторое время находился в заключении. Весной 1919 г. был освобожден, но вскоре вновь арестован. После судебного процесса по делу возглавляемого им Совета объединенных приходов Москвы был приговорен к расстрелу, который был заменен тюремным заключением. Был освобожден в 1922 г., жил в Подмосковье (Абрамцево), работал в музее-заповеднике. Вновь был арестован в 1925 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности и год спустя сослан в Якутию. В 1928 г., после окончания срока ссылки, переехал в Кострому, где скончался в 1932 г. В 1989 г. был реабилитирован.