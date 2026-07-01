САЛЮТ

Торжественная форма приветствия или отдания почестей артиллерийскими или оружейными залпами, флагами и т. п., предусмотренная специальными положениями.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. салют впервые был произведен 5 августа 1943 г. в ознаменование победы Красной Армии в Курской битве и освобождения городов Орла и Белгорода. В дальнейшем артиллерийские салюты Победы стали славной традицией и по распоряжению Верховного главнокомандующего производились каждый раз в ознаменование крупных успехов советских войск в ходе войны и в честь освобождения больших городов. Всего в годы войны было произведено 354 салюта. 9 мая 1945 г.— в день Победы — салют был произведен 30 залпами из 1000 орудий.

Исторические источники:

9 Мая 1945 года. М., 1970.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015