САЛТЫКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА

Российская дворянка, получившая известность за садизм и убийства своих крестьян.

Происхождение. Брак

Отцом Дарьи Салтыковой был дворянин Николай Автономович Иванов, матерью – Анна Ивановна Давыдова. Примерно в 1749 году Дарья вышла замуж за гвардейского ротмистра Глеба Алексеевича Салтыкова. В браке родилось два сына: Федор и Николай. Тогда она не отличалась сколько-нибудь садистскими наклонностями и была набожной женщиной. Семья жила в Москве. Также Салтыковы владели поместьями в Московской, Вологодской и Костромской губерниях.

Преступления

В 1756 году Салтыкова овдовела. После мужа ей досталось около 600 крестьян в различных поместьях. Обитала же она в основном в московских имениях. Избивать своих крепостных Салтычиха стала примерно спустя полгода после смерти мужа. Что подтолкнуло ее на такое, неизвестно, однако, причина вероятнее всего крылась в некой развивавшейся психопатологии.

Поначалу Салтычиха избивала тяжелым поленом, по ее мнению, нестарательную в исполнении домашних дел прислугу. Затем провинившегося или провинившуюся (чаще всего жертвами становились женщины) пороли конюхи и гайдуки, что нередко приводило к смерти. Но чем дальше, тем изощреннее становилась помещица. Она могла вырывать у жертвы волосы, бить ее головой об стену, обливать кипятком, прижигать кожу горячими щипцами для завивки, морить голодом и держать голой на морозе. Часто она убивала молодых девушек, собравшихся замуж. Жертвами могли стать и дети.

Безумие Салтычихи чуть не привело к убийству ее бывшего любовника дворянина Николая Тютчева и его невесты, однако салтыковские крестьяне успели предупредить его.

Дело Салтычихи

Крестьяне жаловались на свою помещицу множество раз во время правления Елизаветы Петровны и Петра III (жалоб было более 20). Однако, благодаря своей знаменитой фамилии, покровительству влиятельных родственников и взяткам московским должностным лицам каждый раз Салтычихе удавалось замять дело. Жалобщики же беспощадно ею наказывались.

Несмотря на это, в 1762 году крестьяне Савелий Мартынов и Ермолай Ильин смогли передать жалобу новой императрице Екатерине II . Та решила провести над убийцей показательный процесс, тем самым демонстрируя свою готовность бороться с такими преступлениями.

Следствие было поручено Московской юстиц-коллегии и велось до 1765 года. Его возглавил чиновник Степан Волков. Он смог выявить случаи взяток и имена подкупленных Салтыковой чиновников. Изучая хозяйственные книги обвиняемой, проводя обыски в ее имениях и допросы крепостных, Волков обнаружил более сотни подозрительных смертей или исчезновений дворовых. По окончанию следствия удалось доказать убийство 38 человек, в отношении еще 26-ти на Салтычихе было оставлено подозрение. Теперь дело передавалось на рассмотрение в 6-й департамент Сената. В итоге судьи признали ее виновной в убийстве 38 человек и пытках дворовых.

В октябре 1768 года Екатерина II собственноручно составила приговор. Согласно ему, Салтычиха лишалась дворянского звания и право носить фамилию мужа; она должна была простоять на эшафоте прикованной к столбу с надписью «мучительница и душегубица» (что было осуществлено 17 октября на Красной площади); затем отправиться в подземную тюремную камеру без света и права общения с людьми на пожизненное заключение (она находилась в московском Иоанно-Предтеченском женском монастыре). Также были осуждены сообщники садистки в лице конюхов и гайдуков.

В жестком режиме Салтычиха содержалась 11 лет, после чего была переведена в храмовую пристройку с окном. Посетители могли теперь смотреть на нее и даже разговаривать. Есть сведения, что она родила в заключении ребенка от караульного.

Салтычиха провела в тюрьме 33 года и умерла 27 ноября (9 декабря) 1801 года. Похоронена на кладбище Донского монастыря.

Салтычиха стала страшным символом крепостничества и безграничной власти помещика, которая, несмотря на все показательные судебные процессы, никак не умалялась.