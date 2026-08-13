САЛТЫКОВ, ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

Салтыкóв, Пётр Семёнович (11[22].12.1698, ? — 26.12.1772 [06.01.1773], с. Марфино, близ Москвы) — русский военачальник. В 1714 поступил солдатом в гвардию и был отправлен для обучения морскому делу во Францию, где пробыл до начала 1730-х. В 1733 пожалован графским титулом. Во время Семилетней вой­ны 1756–1763 был главнокомандующим русской армией. В 1759 получил звание генерал-фельд­маршала, а в 1759–1760 и 1762 одержал блестящие победы над прусской армией. В 1760 смещен с должности главнокомандующего из-за разногласий с австрийским командованием и Высшим военным советом в Петербурге. В 1764–1771 — главноначальствующий и генерал-губернатор Москвы. Был обвинен в нераспорядительности во время чумной эпидемии в Москве в 1770–1771 и уволен в отставку. Владелец подмосковной усадьбы Марфино.

Лит. : Басманцев Д. В. Наказные пункты казанского губернатора П. С. Салтыкова и вице-губернатора Н. А. Кудрявцева 1717 г. в свете преобразований местного управления Петра I // «Гасырлар авазы — Эхо веков». № 3. 2022. С. 6–19. С. К. Духин.